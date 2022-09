.

Aindrila Sharma: দেবী দশমহাবিদ্যায় কেমন চরিত্রে ঐন্দ্রিলা শর্মা?

মহালয়ার কাকভোরে দেবীর নানা রূপে নানা নামে আগমন হতে চলেছে বাংলা টেলিভিশনে । একটি চ্যানেলে এবার দেবীর দশ রূপ নিয়ে আসছে দেবী দশমহাবিদ্যা। এই দেবী দশমহাবিদ্যার গাথায় সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দ্দিনীর ভূমিকায় দেখা যাবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে ৷ এই অনুষ্ঠানে কেমন চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মাকে(Aindrila on Devi Dashmahabidya )? নিজেই জানালেন তিনি (Aindrila Shares her thoughts on Devi Dashmahabidya) ৷