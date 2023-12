হায়দরাবাদ: অ্যাভোকাডো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় । এতে রয়েছে আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, কপার ইত্যাদি পুষ্টি উপাদান ৷ যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় । আপনি এটি স্যালাড হিসাবে খেতে পারেন । এছাড়াও আপনি এটিকে অনেক উপায়ে আপনার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন (There are many ways to include in your diet)।