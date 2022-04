হায়দরাবাদ: প্যান্ডেমিকে একেবারে ঘরবন্দি হয়ে পড়েছিল বাচ্চারা ৷ অনলাইন ক্লাসের ফলে একদিকে যেমন বেড়ে গিয়েছিল তাদের স্ক্রিন টাইম, তেমনই দোসর হয়েছিল অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস ৷ দু‘টোই বাচ্চাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বড় প্রভাব ফেলেছিল ৷ এখন যখন প্রায় উঠে গিয়েছে কোভিড নিয়মবিধি, বাচ্চারা আবার স্কুল যেতে শুরু করেছে ৷ বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা এবং খেলাধুলো শুরু করেছে ৷ এসময় শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বাবা-মায়েদের সচেতন থাকা একান্ত জরুরি ৷ কারণ এই দু'বছর ঘরবন্দি থাকার জেরে অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে ৷

বিশেষত বিভিন্ন ধরনের জীবাণু থেকে নিজেদের দূরে রাখতে এবং সর্বোপরি বাচ্চার সুস্থ বিকাশের জন্য এই বিষয়টি খেয়াল রাখা দরকার ৷ একইসঙ্গে তার জন্য কী ধরনের পুষ্টি প্রয়োজন তাও খেয়াল রাখা দরকার ৷ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈচিত্রপূর্ণ এবং পুষ্টিকর খাবারের অভাব শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশের উপর প্রভাব ফেলতে পারে ৷ শুধু তাই নয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে ৷ দেখে নিন বাচ্চাদের খাবারে কোন কোন উপাদানগুলি থাকা একান্ত প্রয়োজন ( How Immunity in Kids Can be Built)-

ভিটামিন সি : শরীরের জন্য এটি খুবই জরুরি একটি ভিটামিন ৷ বিভিন্ন ধরণের খাদ্যগ্রুপে এটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ৷ কমলালেবু, পাতিলেবু এর একটি কার্যকরী উৎস ৷ এছাড়া ব্রকোলি, ফুলকপি এবং লঙ্কাতেও ভিটামিন সি পাওয়া যায় ৷

ভিটামিন ই: এটি মূলত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ৷ শুধু তাই নয়, কোষের বিকাশের ক্ষেত্রেও ভিটামিন ই পুষ্টিকর উপাদান রূপে কাজ করে ৷ উদ্ভিজ তেল, বাদাম, বীজ, শাক এবং সবুজ শাকসবজিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায় ৷

সেলেনিয়াম: সেলেনিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ যা শরীরের সুস্থতা এবং কোষের সুস্থতার জন্য একান্ত প্রয়োজন ৷ মটরশুটি, মাশরুম এবং সূর্যমুখীর বীজে এটি পাওয়া যায় ৷

আর্জিনাইন : এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যামিনো অ্যাসিড যা হাড়ের বিকাশে প্রভূত সাহায্য করে ৷ দুগ্ধজাত খাবার, আমিষ জাতীয় খাবার এবং বাদাম হল এর প্রধান উৎস ৷

ভিটামিন কে 2 : একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যা হাড়ের মধ্যে ক্যালসিয়াম পরিবহণে সাহায্য করে ৷ দুগ্ধজাত খাবার, মাংস এবং ডিমের মধ্য়ে এটি পাওয়া যায় ৷

জিঙ্ক : করোনার সময় জিঙ্ক ট্য়াবলেটের নাম চারপাশে ভীষণভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছিল ৷ তার কারণ হল এটি রোগ প্রতিরোধে এবং বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয় ৷ চর্বিহীন মাংস, হাঁস-মুরগি, সামুদ্রিক খাবার, দুধ, গোটা শস্যজাত দ্রব্য, মটরশুটি, বীজ এবং বাদামে এটি পাওয়া যায় ৷

আয়রন : লোহা বা আয়রন এমন একটি খনিজ যা আমাদের শরীরের বিভিন্ন কাজের জন্য় একান্ত প্রয়োজন ৷ পেশির সংরক্ষণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ৷ পালং শাক, লেবু, কুমড়োর বীজ, ডিম এবং মাংস হল আয়রনের ভাল উৎস ৷

আয়োডিন : সামুদ্রিক খাবার এবং আয়োডিন যুক্ত লবন থেকেই এই খনিজটি পাওয়া য়ায় ৷ এটি থাইরয়েড হরমোন উৎপাদনে এবং বিপাকের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে ৷