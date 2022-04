হায়দরাবাদ : 2011 সালে আইসিএমআর-এর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন ভারতীয়দের স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং জীবনযাত্রার জন্য যে খাদ্যতালিকাগত নির্দেশিকাগুলি প্রকাশ করেছিল, তাতে বেশ কিছু সংশোধন করা হয়েছে ৷ রবিবার এমনটাই জানিয়েছেন এনআইএন পরিচালক । জানা গিয়েছে, বর্তমানে যে 15টি নির্দেশিকা রয়েছে তা সংশোধন করা হচ্ছে (existing 15 dietary guidelines will undergo a thorough revision) এবং একইসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজিত হবে যা হল, ফুড লেবেল তথ্য ব্যবহার করে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের তালিকা তৈরি করা (Deietary Guidelines for Indians Being Revised) ।

সাম্প্রতিক ফুড কম্পোজিশন ডেটার কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে নতুন এই নির্দেশিকা ৷ আইসিএমআর-এনআইএন-এর পরিচালক হেমলতা আর বলেছেন, "16তম নির্দেশিকা হবে: খাদ্য লেবেল তথ্য ব্যবহার করে স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নেওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার থেকে দূরে থাকা সম্পর্কিত ।" এনআইএন-এর অন্যতম বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডাঃ সুব্বারাও এম গাভারাভারাপু বলেন, "এটি প্রি-প্যাকেজড খাবার কেনার সময় ফুড লেবেল সংক্রান্ত তথ্য পড়ার এবং বোঝার ক্ষেত্রে সহজ টিপস হিসাবে কাজ করবে ৷ "

এছাড়া, পূর্ববর্তী নির্দেশিকাগুলি ছিল পুষ্টিভিত্তিক এবং সুপারিশগুলি ছিল স্বাস্থ্যকর জীবন বজায় রাখতে কী পরিমাণ পুষ্টি প্রয়োজন সেই সম্পর্কিত । বর্তমান সংস্করণটি বিভিন্ন বয়স, লিঙ্গ এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন খাদ্য গোষ্ঠীগুলিকে (কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য দেবে ৷ একইসঙ্গে খাদ্যভিত্তিক একটি পদ্ধতিও বলে দেবে যা অনুসরণ করা সহজ হবে ৷

হেমলতা বলেন, "এগুলি সহজেই বোঝা যাবে কারণ এটিকে 'মাই প্লেট ফর দ্য ডে' ফর্ম্যাটে উপস্থাপন করা হবে ৷" অন্যদিকে বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডাঃ পি উদয় কুমার বলেন, "এই নতুন নির্দেশিকাগুলি ছোট বাচ্চাদের খাওয়ানোর ক্ষেত্রে, গর্ভাবস্থায় এবং পরবর্তীতে স্তন্যপান করানোর সময় পুষ্টির বিষয়ে, বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়ে উভয়েরই পুষ্টি এবং শারীরিক কসরতের গুরুত্ব বিষয়ে, নিরাপদ রান্না সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করবে ৷ " তিনি এও জানান, চিনি-চর্বি এবং লবণের স্বাস্থ্যকর ব্যবহার নিয়েও নির্দেশ থাকবে ৷ এই নির্দেশিকার প্রবীণদের জন্যও বেশ কিছু নির্দেশ থাকবে ৷ পুরো সংশোধনের কাজ সম্পন্ন হলেই তা সকলের মতামতে পাবলিক ডোমেনে প্রকাশ করা হবে ৷