কোচির অমৃতা হাসপাতালের বেশ কিছু চিকিৎসক এবং অমৃতা বিশ্ব বিদ্যাপীঠের স্কুল অফ বায়োটেকনোলজির বিজ্ঞানীদের সার্স কোভ-2 সংক্রান্ত গবেষণার ফল এবার সামনে নিয়ে এল একটি নয়া তথ্য ৷ তাঁদের লক্ষ্য ছিল, সার্স কোভ-2 ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেতে নাইট্রিক অক্সাইডের কোনও ভূমিকা আছে কী না তা খুঁজে বের করা ৷ গবেষকদের দাবি, যে সমস্ত করোনা রোগীদের জন্য় ইনহেল নাইট্রিক অক্সাইড থেরাপি বা আইএনও থেরাপি ব্যবহার করা হয়েছে, তাঁরা সাধরণের তুলনায় দ্রুত সেরে উঠেছেন ৷ শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে একজন রোগীও এখনও মারা যাননি ৷

এই অভিনব চিকিৎসার ধারণা কোথা থেকে এল, তা বলতে গিয়ে অমৃতা স্কুল অফ বায়োটেকনোলজির লাইফ সায়েন্সের ডিন বিপিন নায়ার জানান, তাঁদের লক্ষ্য ছিল এটা খুঁজে বের করা যে, সার্স কোভ-2-এর সংক্রমণের চিকিৎসায় কোনওভাবে নাইট্রিক অক্সাইড ব্যবহার করা যায় কী না ৷ কারণ এর আগেই সুইডিশ একটি গবেষক দল জানিয়েছিলেন, সার্স কোভ-2-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অস্ত্র হতে পারে নাইট্রিক অক্সাইড ৷ এটি এমন কিছু বায়োকেমিক্যাল পরিবর্তন ঘটায় যা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করে ৷

নায়ার বলেন, "এই প্রোটিনটিই আমাদের শরীরের রিসেপ্টর এবং ইমিউন সিস্টেমের সঙ্গে মিথক্রিয়া করে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ৷ বলা যেতে পারে এই স্পাইক প্রোটিনই হল প্রধান অপরাধী ৷" সবদিক বিবেচনা করার পর অমৃতা হাসপাতালের 25 জন করোনা রোগীকে বেছে নিয়ে তাঁদের দু‘টি বিভাগে ভাগ করে পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন গবেষকরা ৷ প্রথম 14 জনকে দেওয়া হয় আইএনও থেরাপি, আর অন্যদের ক্ষেত্রে চলতে থাকে সাধারণ চিকিৎসা ৷ দেখা গিয়েছে, যাঁরা আইএনও থেরাপি পেয়েছেন তাঁরা অনেক দ্রুত সুস্থতার পথে অগ্রসর হচ্ছেন ৷

গবেষকদের মতে, ওমিক্রনের বিরুদ্ধেও এটি খুবই কার্যকরী চিকিৎসা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে ৷ অমৃতা স্কুল অফ বায়োটেকনোলজির গীতা কুমারের মতে কোভিডের চিকিৎসার ক্ষেত্রে গেম চেঞ্জার হতে পারে এই পদ্ধতি ৷ কারণ এতে খরচ যেমন কম, তেমনি এই পদ্ধতি দ্রুত কাজ করে (iNO therapy can be game changer in the fight against the pandemic) ৷ বিশেষত যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্ন সময় ভাইরাসের সংস্পর্শে আসছেন, তাঁরা এটি সহজেই ব্যবহার করতে পারেন ৷ অমৃতা হাসপাতালের গবেষকরা এবার এই চিকিৎসা পদ্ধতিটিকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান যাতে তাঁরা আরও ব্য়পকভাবে আইএনও থেরাপি ব্য়বহার করতে পারেন ৷