ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্য়ালয়ের গবেষকদল একটি অত্য়াশ্চর্য বিষয় সামনে এনেছে ৷ দেখা গিয়েছে, বেশ কিছু সাধারণ ব্যায়াম আপনার চোখকে শুষ্কতার সমস্য়া এবং নানা ধরনের চুলকানির সমস্য়া থেকে মুক্তি দিতে পারে (Regular Exercise can be helpful for dry and itchy eyes) ৷ তাঁদের দাবি, এক্ষেত্রে আপনার জন্য় উপকারি হতে পারে বেশ কিছু অ্যারোবিক এক্সারসাইজ ৷ কারণ এটি অশ্রু নিঃসরণ এবং টিয়ার ফিল্মের স্থিতিশীলতা বজায় রাখে ৷ এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে 'এক্সপেরিমেন্টাল আই রিসার্চ' নামক একটি জার্নালে ৷ এই গবেষণাটির লেখকরা ছিলেন দৃষ্টি বিজ্ঞানের পিএইচডির ছাত্র হেইঞ্জ ওচারে, ইউনিভার্সিটি অফ কেপ কোস্টের স্যামুয়েল অ্যাবোকি, সেকিয়ের নিয়ামাহ এবং মাইকেল এনটোডি এবং ঘানার আওয়ার লেডি অফ গ্রেস হাসপাতালের ইয়াও ওসেই আকোটো।

আসলে প্রতিবার যখনই আমরা চোখ বন্ধ করি, তখন আমাদের চোখ একটি টিয়ার ফিল্মের দ্বারা আবৃত হয়ে যায় ৷ টিয়ার ফিল্ম হল এমন একটি আবরণ, যা আমাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং চোখকে সুস্থ রাখতে সাহায্য় করে ৷ এই আবরণ বা পর্দাটিই আমাদের ধুলো, ধোঁয়াজনিত সংক্রমণ থেকে বাঁচায় ৷ যখন এই টিয়ার ফিল্ম কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনই ওকুলার সারফেসে তৈরি হয় ড্রাই স্পট, যার থেকে চোখ চুলকাতে শুরু করে কিম্বা জ্বালা করতে শুরু করে ৷

ওয়াটারলুতে দৃষ্টি বিজ্ঞানের পিএইচডির ছাত্র হেইঞ্জ ওচারে বলেন,"আমাদের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার সময়টা এতটাই বেড়ে যাচ্ছে যে, চোখের শুষ্কতার লক্ষণগুলি ক্রমশ সাধারণ বিষয় হয়ে যাচ্ছে ৷ আই ড্রপ বা অন্যান্য চিকিৎসা করানোর বদলে, এক্সারসাইজ এর প্রতিকার করতে পারে কিনা সেটা খুঁজে বের করাই ছিল আমাদের গবষেণার লক্ষ্য় ৷ "

52 জন মানুষকে অ্যাথলিট এবং নন-অ্য়াথলিট এই দু‘টি দলে ভাগ করে একটি এক্সারসাইজ সেশন করতে দিয়েছিলেন গবেষকরা ৷ যাঁরা অ্য়াথলিট বিভাগে ছিলেন, সপ্তাহে তাঁদের করতে হত 5 টি করে সেশন ৷ আর নন-অ্য়াথলিট বিভাগ করত একটি করে সেশন ৷ দেখা গিয়েছে, যে সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা এক্সারসাইজ সেশনে ছিলেন, তাঁদের মধ্য়ে অ্য়াথলিট গ্রুপের অংশগ্রহণকারীদের চোখের অশ্রুর পরিমাণ এবং টিয়ার ফিল্মের স্থিতিশীলতা অনেক বেড়েছে ৷ এমনকি নন-অ্যাথলিট যাঁরা সপ্তাহে একটি করে সেশন করেছেন তাঁরাও আগের তুলনায় উপকার পেয়েছেন ৷ ওচারে বলেন, " আমাদের অনুসন্ধান এটাই দেখায় যে বিভিন্ন এক্সারসাইজ শুধুমাত্র আমাদের সামগ্রিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন তাই নয়, আমাদের চোখের স্বাস্থ্যের জন্যও এটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।"