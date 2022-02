হায়দরাবাদ, 3 ফেব্রুয়ারি : সম্প্রতি বিএমজে ওপেন জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা বলছে ভ্য়াকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে অনিচ্ছা বা দ্বিধা দ্বন্দ্ব তাঁদের মধ্যে সাধারণের তুলনায় প্রায় তিনগুন, যাঁরা ছোটবেলায় কোনও না কোনও ট্রমায় ভুগেছেন (Refusal to get vaccinated for COVID 19 may be associated with childhood traumas ) ৷ বিশেষত যাঁরা চার বা তার বেশি ধরণের ট্রমায় ভুগেছেন তাঁরা তো সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তায় ভুগছেন ৷ ব্যাঙ্গর ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এটাই দেখার চেষ্টা করেছিলেন যে ছেলেবেলার কোনও ট্রমা কি বর্তমানে ভ্য়াকসিন নিয়ে দোলাচল তৈরির কারণ হয়ে উঠতে পারে ৷ 2020 সালে ডিসেম্বর মাস থেকে 2021 সালের মার্চ মাস অবধি ওয়েলসে বসবাসকারী বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিলেন তাঁরা ৷

6763 জনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও সমস্ত ধরণের যোগ্যতামানের কথা মাথায় রেখে 2285 জনকেই বেছে নেন গবেষকরা, যাঁরা তাঁদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ৷ অংশগ্রহণকারীদের মোট 9 ধরণের ছোটবেলার ট্রমার কথা জিজ্ঞাসা করেন গবেষকরা ৷ যার মধ্যে ছিল যৌন তথা শারীরিক, মানসিক নিপীড়ন, বাবা মায়ের বিবাহবিচ্ছেদ, ঘরোয়া হিংসা, বাড়িতে কোনও মানসিক অসুস্থ রোগীর সঙ্গে বাস করা, মদ বা ড্রাগের অতিরিক্ত ব্য়বহার কিম্বা এমন কোনও ব্যক্তি যে জেলবন্দি ছিল এসব নানা ধরণের প্রশ্ন করা হয় ৷ একই সঙ্গে তাঁরা করোনা নিয়ে কী ভাবেন? কী জানেন? এবং বিধি নিষেধ এবং ভ্যাকসিন নিয়ে তাঁদের কী ধারণা তাও জানতে চাওয়া হয় ৷

গবেষকরা দেখেছেন প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন অন্তত যে কোনও একটি শৈশব-ট্রমার শিকার ৷ অন্য়দিকে প্রতি ছজনের মধ্য়ে একজন করে ব্য়ক্তি জানিয়েছেন শৈশবে দুই থেকে তিনটি ট্রমার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে আর প্রতি দশ জনের মধ্যে একজন ব্যক্তি জানিয়েছেন যে অন্তত চার থেকে পাঁচটি ট্রমার শিকার তাঁরা ৷গবেষকরা দেখেছেন, এই ট্রমার সংখ্যা যাঁদের যত বেশি তাঁদের ভ্যাকসিন এবং কোভিড বিধিনিষেধের ওপর ভরসা তত কম ৷ এমনকি যাঁরা চার থেকে পাঁচটি ট্রমার শিকার তাঁদের তুলনায় সাধারণ মানুষের মাস্ক ব্য়বহারের প্রতি বিশ্বাসও প্রায় চার গুন বেশি ৷ গবেষকদের তাঁরা এও জানিয়েছেন যে সামাজিক দূরত্ব বিধিও ভেঙে ফেলতে ইচ্ছা করে তাঁদের ৷

আরও পড়ুন : এইচআইচভি পজিটিভ রোগীদের দেহে দ্রুত রূপবদলে সক্ষম করোনা: গবেষণা

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যাঁদের শৈশবকালীন ট্রমার সংখ্যা চার বা তার বেশি তাঁদের মধ্যে ভ্যাকসিনের প্রতি দ্বিধা দ্বন্দ্ব প্রায় তিনগুণ বেশি। তবে গবেষকরা এও জানিয়েছেন এটি একটি পর্যবেক্ষনমূলক সমীক্ষা, তাই একে শেষ পোক্ত প্রমাণ হিসাবে ধরা যায়না ৷ তাঁদের এই সমীক্ষার যে বেশ কিছুক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাও মেনে নিয়েছেন তাঁরা ৷ যদিও টেলিফোনে তাঁরা প্রায় 36 শতাংশ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছেন ৷