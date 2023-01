হায়দরাবাদ: চুলকে সুন্দর ও ঝলমলে করতে আমরা সবসময় নতুন নতুন পণ্য ব্যবহার করি । কিন্তু তাতেও চুল পড়া বন্ধ হয় না । সেক্ষেত্রে চুল ঘন করতে মেথি হেয়ার প্যাক ব্যবহার করতে পারেন (Fenugreek Hair Pack IS Beneficial in Many Ways)।

1) মেথি, দই হেয়ার প্যাক: মেথি বীজ সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখুন । পরের দিন মিক্সারে ভালো করে পেস্ট তৈরি করে নিন । তারপর এই পেস্টে দই যোগ করুন । এই মিশ্রণটি চুলে লাগান । প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে চুল ঢেকে রাখুন 45 মিনিট । তারপর জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন । সপ্তাহে 1-2 বার এই প্যাকটি ব্যবহার করতে পারেন ।

2. মেথি গুঁড়ো : পাত্রে মেথির গুঁড়ো রাখুন এবং এতে 2 টেবিল চামচ নারকেল তেল দিন । তারপর চুলে লাগিয়ে রাখুন 30 মিনিট । শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন । চুল ধোয়ার সময় হার্বাল শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে । নারকেল তেল আপনার চুলের জন্য খুবই উপকারী । এটিতে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-ফাঙ্গালের মতো নানা বিশেষত্ব । চুলে নারকেল তেল এবং মেথির প্যাক লাগালে চুল পড়া থেকে মুক্তি পাবেন ।

আরও পড়ুন: সুন্দর চুলের জন্য এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলি অনুসরণ করুন

4. মেথি, নারকেলের দুধ এবং লেবু: প্রথমে মেথি বীজ সারারাত ভিজিয়ে রাখুন । পরের দিন এটি একটি পেস্ট তৈরি করুন । এবার এই পেস্টে নারকেলের দুধ এবং 1 চা চামচ লেবুর রস যোগ করুন । এই মিশ্রণটি মাথার ত্বকে লাগান । প্রায় এক ঘণ্টা পর চুল ধুয়ে ফেলুন । বিশেষজ্ঞদের মতে, মেথি বীজের নানা গুণ রয়েছে । এই ছোট্ট হলুদ বীজের মধ্যে লুকিয়ে আছে দারুণ উপকারিতা । এগুলি স্বাস্থ্যের পাশাপাশি চুলের জন্যও খুবই উপকারী । এটি ব্যবহার করে চুলের অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় । মেথি দানা সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকালে গুঁড়ো করে চুলের গোড়ায় লাগালে চুল পড়া বন্ধ হয় এবং উজ্জ্বলতা বাড়ে । মেথির জল খালি পেটে পান করলে মধুমেহ রোগীদের শরীর ভালো থাকে ।

(উপরের সমস্ত বিবরণ সাধারণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে । আপনি যদি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হন তবে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে ভুলবেন না )।