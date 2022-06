আমডাঙা, 4 জুন : রাজ্যে ফের করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল বছর চল্লিশের এক মহিলার । মৃত সেরিনা বিবি উত্তর 24 পরগনার আমডাঙার বাসিন্দা ।বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি । সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয় । এক সপ্তাহের ব‍্যবধানে এটি রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে দ্বিতীয় মৃত্যু । ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন চিকিৎসক মহল (West Bengal report 2 deaths due to Covid in Seven days) ।

করোনা বিধিনিষেধ উড়িয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেভাবে অসতর্কতা বাড়ছে, সেটাও ভাবাচ্ছে চিকিৎসকদের একাংশকে । ফলে নতুন করে করোনার বাড়বাড়ন্ত এবং সংক্রমণ রুখতে বিধিনিষেধ মানা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই বলেই সতর্ক করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে । পাশাপাশি, কোভিডের উপসর্গ দেখা দিলেই দেরি না করে করোনা পরীক্ষার ওপরও জোর দিতে বলছেন চিকিৎসকরা ।

মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন পনেরো আগে জ্বরে আক্রান্ত হন ওই মহিলা । শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় স্থানীয় চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁর কোভিড টেস্ট করা হয় ৷ সেই পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে বলে জানা গিয়েছে । প্রথমে তাঁকে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় । সেখানে ভর্তি হওয়ার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করলে তাঁকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয় ।

এরপরই নার্সিংহোমের চিকিৎসকরা রোগীর পরিবারকে জানিয়ে দেয়, অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে । সেই মত 2 জুন ভেন্টিলেশনে থাকা অবস্থাতেই নার্সিংহোম থেকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ সেখানে দু'দিন চিকিৎসা চলার পর এদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয় ।

আরও পড়ুন : করোনা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও মাস্ক-স্যানিটাইজার ব্যবহারের পরামর্শ মমতার

হাসপাতাল সূত্রে খবর, ওই রোগীকে বেলেঘাটা আইডিতে অত‍্যন্ত খারাপ অবস্থায় আনা হয়েছিল । ফলে চিকিৎসকদের চেষ্টা সত্ত্বেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি ।কোভিড আক্রান্ত হওয়ায় ফুসফুসের 90 শতাংশই বিকল হয়ে গিয়েছিল । যার ফলে কাজ করছিল না বিভিন্ন অঙ্গের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াও । এদিন বিকেলে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল থেকে এই সংক্রান্ত যাবতীয় রিপোর্ট স্বাস্থ্যভবনে পাঠানো হয়েছে ।