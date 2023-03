খড়দায় দলীয় সভায় তাপস রায়

খড়দা, 26 মার্চ: অন্যদল থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া নেতা-কর্মীদের নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তাপস রায় ৷ বাদ গেল না শুভেন্দু প্রসঙ্গ ৷ আগামী 29 মার্চ শহিদ মিনারে তৃণমূল ছাত্র যুবদের সভা রয়েছে ৷ তার আগে শনিবার একটি প্রস্তুতি সভার আয়োজন করে খড়দা তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এখানে বক্তৃতা দেন তাপস রায় (TMC MLA Tapas Roy slams leaders who joined Trinamool Congress from other party) ৷

তৃণমূলে যোগ দেওয়া অন্য নেতাদের প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, "নিজেদের পায়ের মাটি শক্ত করার জন্য এবং যাঁরা খুঁজে বেড়ায় কীভাবে সরকারি দলে ঢোকা যায় ৷ সেই সব বদমাইশরা আমাদের খুঁজে পেল ৷ তাঁরা দলে ঢুকে পড়লেন ৷ কিন্তু তাঁরা তো ঢুকে তাঁদের কাজ করছেন, আমাদের কাজ করছেন ? এই জায়গাটা আমরা আটকাতে পারিনি ৷ আটকাতে পারলে, আমাদের এই পরিস্থিতি দেখতে হত না ৷"

জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধ করে তৃণমূল নেতা আরও বলেন, "ভুল ত্রুটি কি আমাদের নেই ? সেগুলি সবাই শুধরে নেবেন ৷ দম্ভ, অহংকার ছেড়ে আপনারা জনপ্রতিনিধিরা মানুষের কাছে যান ৷ এই জন্যই আপনাদের দল ক্ষমতা দিয়েছে ৷" তাঁর বক্তৃতায় উঠে আসে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ ৷ তাপস রায় বলেন, "ক'দিন আগে বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আনতে চেয়েছিলাম ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললেন, ওকে ক্ষমা করে দিন ৷ প্রিভিলেজ আনতে হবে না ৷ মুখ্যমন্ত্রী ওই প্রিভিলেজ যদি ঠিকমতো আনতে দিতেন, তাহলে রাহুল গান্ধির মতো আজ শুভেন্দুরও বিধানসভার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যেত ৷"

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় তাপস রায় বলেন, "কংগ্রেসের মতো দলের প্রতি যে অন্যায় হয়েছে, সে জন্য তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন ৷ আমরা অবরোধ সমর্থন করি না ৷ কিন্তু এটা তাঁদের রাজনীতির পরিভাষা, তাঁরা করছেন ৷ তবে যা হয়েছে সেটা অন্যায় হয়েছে ৷" অনুব্রত মণ্ডলের তিহার জেল থেকে আসানসোলে ফেরার আবেদন প্রসঙ্গে তিনি জানান, ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী তাঁর এই অধিকার আছে ৷

