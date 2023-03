নয়াদিল্লি, 26 মার্চ: আজ দিনভর 'সত্যাগ্রহ' পালন করবে কংগ্রেস ৷ রবিবার গান্ধি মূর্তির পাদদেশে বসবেন কংগ্রেস নেতারা ৷ সব রাজ্য এবং জেলার প্রতিটি কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা সত্যাগ্রহ করবেন ৷ লোকসভা থেকে রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ হয়েছে ৷ তার প্রতিবাদে কংগ্রেসের দিনভর এই কর্মসূচি (The Congress will hold a day-long 'Satyagraha' in front of Gandhi statues at all states and district headquarters) ৷

জানা গিয়েছে, আজ সকাল 10টা থেকে সত্যাগ্রহ শুরু হবে ৷ চলবে বিকেল 5টা পর্যন্ত ৷ রাজধানীতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং দলের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা রাজঘাটে ধরনায় বসবেন ৷ শুক্রবার রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ বাতিল করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ৷ বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধিকে সুরাতের জেলা দায়রা আদালত ফৌজদারি মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ৷ তাঁকে 2 বছরের সাজার নির্দেশ দেয় ৷ এরপর অবশ্য রাহুল গান্ধি জামিন পেয়ে যান ৷ 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচনী প্রচারে মোদি সম্পর্কিত একটি মন্তব্যের জেরে এই গুজরাতের বিজেপি বিধায়ক মানহানির মামলা করেছিলেন ৷

এর ফলে 53 বছর বয়সি চার বারের বিধায়ক 8 বছরের জন্য বিধানসভা নির্বাচনে লড়তে পারবেন না ৷ যদি না তিনি উচ্চআদালতে গিয়ে এই জেলা দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ পান ৷ তবে তিনি এই ঘটনার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকে আঙুল তুলেছেন ৷ সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার পর শনিবার প্রথম সাংবাদিক বৈঠক করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ৷ সেখানে তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ভয় পেয়েছেন ৷ তিনি লোকসভায় আাদনিকে নিয়ে পরবর্তী বক্তৃতা দিতেন ৷ তার আগে রাহুলের সাংসদ পদ বাতিল হয়েছে ৷ তবে তিনি একা নন ৷ সত্যের পথে, লড়াইয়ের পথে লক্ষ লক্ষ কংগ্রেস নেতা-কর্মী ও অন্য দলগুলিরও তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন নেতা রাহুল ৷

