বারাসত, 1 এপ্রিল : কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের হুঁশিয়ারির পরেই নড়েচড়ে বসল পুলিশ প্রশাসন ৷ শান্তনুর হুঁশিয়ারির 24 ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই মতুয়া পূণ্যার্থীদের বাসে হামলা এবং মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল 4 অভিযুক্তকে (Police Arrests Four Accused for Attack on Matua Pilgrims in Barasat) ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে বারাসত কাজিপাড়া এলাকা থেকেই পাকড়াও করা হয় ওই 4 জনকে ৷ তবে, ধৃতদের নাম ও পরিচয় গোপন রেখেছে বারাসত থানার পুলিশ ৷ তদন্তের স্বার্থেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা ? তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

বুধবার গভীর রাতে বারাসতের কাজিপাড়ায় মতুয়া পূণ্যার্থীদের একটি বাস আটকে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে জনাকয়েক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে (Miscreants Attack on Matua Pilgrims in Barasat on Their Way to Baruni Mela) ৷ বাসটি ওইদিন দক্ষিণ 24 পরগনার নরেন্দ্রপুর থেকে ঠাকুরবাড়ির বারুনি মেলায় যাচ্ছিল ৷ অভিযোগ পথে বাস থামিয়ে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী ৷ এমনকি বাসের মধ্যে থাকা মহিলাদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ এর পর চলে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও ৷ প্রতিবাদ করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন সুমন হালদার এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের দলপতি বিধান হালদার ৷

অভিযোগ, দু’জনকেই বাস থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে পাশের একটি জঙ্গলে বেধড়ক মারধর করে হামলাকারীরা ৷ পরে আহত ওই দু’জনকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বারাসত জেলা হাসপাতালে ৷ সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় দলপতি বিধানকে ৷ তবে, সুমনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় রাতেই তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার একটি হাসপাতালে ৷ সূত্রের খবর, মারধরে তাঁর নাক, মাথা ও চোখের নিচের অংশে গুরুতর আঘাত লেগেছে ৷ সেখানে এখনও চিকিৎসাধীন সুমন হালদার ৷ অভিযোগ, উঠেছে বাস ভাঙচুর করারও ৷

মতুয়াদের উপর হামলার খবর পেয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি ও কেন্দ্রীয় জাহাজ রাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ৷ ক্ষুদ্ধ মন্ত্রী পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে কার্যত হুঁশিয়ারি দেন । শান্তনু বলেন, ‘‘24 ঘণ্টা সময় দিচ্ছি পুলিশকে ৷ এর মধ্যে যদি হামলাকারীরা গ্রেফতার না হন, তাহলে মতুয়ারাই বুঝে নেবে বিষয়টি ৷ আর তার জন্য দায়ী থাকবে পুলিশ প্রশাসন ৷’’

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সেই হুঁশিয়ারি পরেই নড়েচড়ে বসে বারাসত থানার পুলিশ । গ্রেফতার করা হয় 4 অভিযুক্তকে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ‘‘ওইদিন কাজিপাড়ায় একটি গাড়ির আরোহীদের সঙ্গে মতুয়া পূণ্যার্থীদের ঝামেলা বাঁধে ৷ সেই ঝামেলা থেকেই ঘটনার সূত্রপাত ৷ বাসে হামলা ও মারধরের ঘটনায় শেখর হালদার নামে নরেন্দ্রপুরের এক ব‍্যক্তি অভিযোগ দায়ের করেন বারাসত থানায় ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেফতার করা হয়েছে 4 জনকে ৷