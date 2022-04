.

Rail Block in Habra : মতুয়াদের উপর হামলার প্রতিবাদে হাবড়ায় রেল অবরোধ Published on: 39 minutes ago

Koo_Logo Versions

বারাসতে মতুয়াদের উপর দুষ্কৃতীদের হামলার প্রতিবাদে হাবড়ায় রেল অবরোধ (Rail Block in Habra) ৷ শুক্রবার সকালে বনগাঁ-শিয়ালদা শাখার হাবড়া স্টেশনে রেল অবরোধ করে মতুয়ারা (Rail Block in Habra for Protest Against Attack on Matua Community) ৷ যার জেরে ওই শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৷ প্রসঙ্গত, বারুনির মেলায় যাওয়ার সময় বারাসতে কাজিপাড়ায় মতুয়াদের বাসে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী ৷ যে ঘটনায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন খোদ সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সভাপতি শান্তনু ঠাকুর ৷ এ দিন অবরোধকারীরা দাবি জানান, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে ৷ পাশাপাশি সুষ্ঠু বিচার দিতে হবে আক্রান্তদের ৷ আর আগামী দিনে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে ৷ রেল অবরোধের পরেই জিআরপি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলে আন্দোলনকারী মতুয়ারা অবরোধ তুলে নেয় ৷ এই ঘটনার জেরে প্রায় আধঘণ্টা বনগাঁ-শিয়ালদা শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল ৷