পূর্ব মেদিনীপুর, 22 সেপ্টেম্বর: এজেন্সি নয় চাকরি চাই, এই স্লোগান সামনে রেখে ও রাজ্যজুড়ে বিজেপি নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে এই অভিযোগ তুলে বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের হেড়িয়াতে প্রতিবাদ সভা করে তৃণমূল । এদিন সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরি ও কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তরুণ কুমার মাইতি-সহ অন্যান্যরা ।



এদিনের মঞ্চ থেকে একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে একহাত নেন কুণাল ঘোষ(Kunal Ghosh Criticise Suvendu Adhikari on Language use Issue in Politics)৷ রাজনীতিতে ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে তিনি বলেন, "আমরা ভাষা সন্ত্রাসের বিরোধী । কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী যে ভাষায় আক্রমণ করছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিশ্চয় রসগোল্লা ছুড়ব না ৷ শুভেন্দু অধিকারীর যখন প্রশ্ন পছন্দ হয় না, তখন মিডিয়াদের বলেন চটিচাটা মিডিয়া । তখন আপনারা তাঁকে প্রশ্ন করেন না কেন ? চটি চেটেই তো শুভেন্দুর পরিবার পুরো স্বীকৃতি পেয়েছে । আর সেই এখন বলে কিনা চটিচাটা মিডিয়া(Kunal Criticise Suvendu on Language Use Issue)৷"

আরও পড়ুন : ডোন্ট টাচ মি, আটক হওয়ার আগে মহিলা পুলিশ কর্মীদের বললেন শুভেন্দু

বোলপুরে শিশুমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, "কথায় কথায় এরা সিবিআই চাইছে । বাংলায় বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস হাতে হাত মিলিয়ে এখন লড়ছে । বহু মামলা বহু কেস আছে যা রাজ্যের সিআইডি পুলিশ সমাধান করেছে । এটা কারুর ব্যক্তিগত হিংসা হতে পারে বা অন্য কোনও কিছুর কারণে হতে পারে, এগুলো পুলিশ ও সিআইডি অনায়াসে সমাধান করতে পারে । এরা দিল্লির জেঠুদের উপর নির্ভর হয়ে পড়েছে ।"

পূর্ব মেদিনীপুরের হেড়িয়ার জনসভা থেকে শুভেন্দুকে কটাক্ষ করলেন কুণাল ঘোষ

বোলপুরে গিয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের ঘেরাও প্রসঙ্গে কুণালের জবাব,"এটা তো সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ব্যাপার । কোনও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কিছু ঘটনা ঘটেছে । সেগুলো পুলিশ খতিয়ে দেখছে আর এটাই চাইছে ওখানকার মানুষজন । বাড়ির লোক থেকে শুরু করে প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীরা চাইছে না কোনও রাজনীতি হোক এটা নিয়ে । আসলে ওনাকে গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল হয়ে ঢুকতে গিয়েছেন । তো যা হওয়ার তাই হয়েছে ।"

আরও পড়ুন : 'উনি একজন রেজিস্টার্ড মাতাল', মদনকে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দুর