দাসপুর, 21 সেপ্টেম্বর: বুধবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার বেলিয়াঘাটা গ্রামের এই ঘটনায় শোরগোল। যমজ দুই মেয়েকে নিয়ে স্বামী সংসারের অধিকারের দাবিতে (Demands for Rights) গৃহবধূর ধরনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দাসপুর থানার পুলিশ। গৃহবধূ যমজ সন্তানদের নিয়ে স্বামীর বাড়ির সামনে বসে থাকলেও বাড়িতে ঢুকতে পারেননি গৃহবধূ (Demands for Rights of Housewife) ।

জানা যায়, দাসপুরের বেলিয়াঘাটা গ্রামের বাসিন্দা বিদ্যুৎ ঘোড়ুইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় দাসপুরের রানিচকের বাসিন্দা স্বদেশ ঘোড়ুইয়ের মেয়ে মৌমিতা ঘোড়ুইয়ের। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে মৌমিতা দুই কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। তারপর থেকেই সংসারে লেগে থাকে চরম অশান্তি। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য মৌমিতাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

যমজ কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় বিতাড়িত বধূ

মাঝে-মধ্যে মৌমিতা শ্বশুরবাড়িতে আসলেও তাঁর স্বামী শাশুড়ি ও শ্বশুর তাঁকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ। অবশেষে স্বামীর বাড়ির সামনে অধিকারের দাবিতে সন্তানদের নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে ধরনায় বসেন গৃহবধূ (Demands for Rights of Housewife in Daspur)। দীর্ঘক্ষণ ধরে ধরনা চললেও, পুলিশ প্রশাসন উপস্থিত হলেও বাড়ির ভিতর থেকে বের হননি বিদ্যুৎবাবু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

