সরকারি স্কুলে বিনা রশিদে 1000 টাকা ডোনেশনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

আসানসোল, 2 জানুয়ারি: ক্রিসমাস এবং নতুন বছরের ছুটি কাটিয়ে সবে স্কুল খুলেছে । নতুন বছরে স্কুল খুলতেই ডোনেশনের কথা ঘোষণা করে বিপাকে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ৷ আসানসোলের এস বি গড়াই রোডে তুলসীরানি বালিকা শিক্ষা সদনের তরফ থেকে হঠাৎ ছাত্রী পিছু 1 হাজার টাকা করে ডোনেশনের কথা ঘোষণা করা হয় ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষের এমন ঘোষণার প্রতিবাদে সোমবার বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা । বিনা রশিদে এই ডোনেশন নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ অভিভাবকদের (protest in government school against donation without receipt) ৷

অভিভাবকদের দাবি স্কুলের বেতন বার্ষিক 250 টাকা। হঠাৎ ক'রে স্কুল কর্তৃপক্ষ ডোনেশন হিসেবে 1 হাজার টাকা চাইছে যার কোনও রশিদ দেওয়া হচ্ছে না (Parents protest in government school in Asansol)। কিন্তু কেন এই ডোনেশন? স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বর্ণালী মিত্র এই প্রসঙ্গেই বলেন, "স্কুলে বেশ কিছু আউটসোর্সিং টিচার নেওয়া হয়েছে । এছাড়াও অস্থায়ী কিছু চতুর্থ শ্রেণির কর্মী রয়েছে, যাদের দীর্ঘদিন বেতন বাড়ানো হয়নি । এই খরচ স্কুলের ফান্ড থেকেই চলে । সেই কারণে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে এই ডোনেশন নেওয়া হচ্ছিল । রশিদ পরে দিয়ে দেওয়া হত (Protest Against donation without receipt in asansole ) ।"

ওই শিক্ষিকার দাবি স্কুল পরিচালন কমিটির সঙ্গে বৈঠকের পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । যদিও অভিভাবকরা স্কুল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি ৷ অভিভাবকদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে করোনাকালে অনেকেই উপার্জনহীন এবং কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছেন । এই সরকারি স্কুলে মূলত নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রীরা পড়াশোনা করে । একটি পরিবারে দুই-তিন জন ছাত্রীর পড়লে তাদের পক্ষে অতিরিক্ত 2-3 হাজার টাকা করে স্কুলে ডোনেশন দেওয়া সম্ভব নয় ।

অভিভাবকদের বিক্ষোভের মুখে অবশেষে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বর্ণালী মিত্র অভিভাবকদের জানান, বিষয়টি নিয়ে আবারও স্কুল পরিচালন কমিটি এবং অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে । তারপরেই পুনরায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে (Asansol News)।