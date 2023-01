আসানসোলের পাথর খাদান থেকে উদ্ধার হওয়া 4 মৃতদেহ একই পরিবারের

আসানসোল, 16 জানুয়ারি: আসানসোলের পরিত্যক্ত এক পাথর খাদান থেকে রবিবার উদ্ধার হয়েছিল 2 শিশু-সহ চার জনের মৃতদেহ ৷ সোমবার পুলিশ জানিয়েছে, আসানসোল উত্তর থানার কাল্লা ছাতা পাথর এলাকায় পরিত্যক্ত ওই খাদান থেকে উদ্ধার হওয়া চারটি মৃতদেহ একই পরিবারের । মৃতদেহের পকেটে থাকা আধার কার্ড দেখে পরিচয় জানতে পেরেছে পুলিশ (Dead Body Recovered in Asansol)।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম বিজয় রাউত (41) মিঠু রাউত(35), কৃষ্ণা রাউত(11) ও লাডো রাউত(2) । মৃতরা আসানসোল উত্তর থানার লালবাংলো এলাকার বাসিন্দা ছিলেন । মিঠু রাউত সম্পর্কে বিজয় রাউতের স্ত্রী । কৃষ্ণা এবং লাডো বিজয় ও মিঠুর দুই সন্তান । প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা । তবে আত্মহত্যা হলেও সপরিবারে রাউতরা কেন আত্মঘাতী হলেন, তা নিয়ে ঘনাচ্ছে রহস্য (four from same family in Asansol died by suicide) ৷

জানা গিয়েছে, আসানসোলের বিদ্যুৎ দফতরের অস্থায়ী কর্মী ছিলেন বিজয় রাউত। স্বল্প বেতনের চাকরি করতেন তিনি । তারই মাঝে ছেলেকে নামী একটি ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়াতেন বিজয় । পরিবারকে নিয়ে এখানে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকত বিজয় রাউত । বাড়ি ভাড়া, সংসার চালানোর খরচ, ছেলের পড়াশুনোর খরচের চাপ কি সামলে উঠতে পারছিলেন না বিজয়? সেই কারণেই কি সপরিবারে খাদানে ঝাঁপ দিলেন তিনি? এমনই প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে আসানসোলে ।

আরও পড়ুন: পরিত্যক্ত পাথর খাদান থেকে উদ্ধার শিশু-সহ চারজনের দেহ, চাঞ্চল্য আসানসোলে

আসানসোল উত্তর থানার লাল বাংলো এলাকায় যে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়ির মালকিন মমতা দেবী জানিয়েছেন, খুব শান্তিপূর্ণ পরিবার ছিল বিজয় রাউতের । কখনও অশান্তি বা ঝগড়াঝাটি করতে দেখেননি তাঁদের । গত 10 জানুয়ারি রাতে পরিবারকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন বিজয় । রাত প্রায় সাড়ে 10টায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়ি থেকে বিজয়দের বেরতে দেখে তাঁর সন্দেহ হয় ৷ প্রশ্নের উত্তরে বিজয় জানায় স্টেশনে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে তাঁরা ৷ এরপর থেকেই তাঁদের ফোন সুইচ অফ পয়ে যায় । বারবার ফোন করেও কোনও উত্তর মেলেনি ৷

এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজয় রাউতের ভাগ্নে পিন্টু রাউত বলেন,"মামার কোনও শত্রু ছিল না । কারও সঙ্গে কখনও অশান্তি হয়নি । কীভাবে এই ঘটনা ঘটল জানি না । আমরা এই ঘটনার সম্পূর্ণ তদন্ত চাইছি ।" সোমবার দুপুরের পর মৃতদেহগুলি তুলে দেওয়া হয় তাঁদের পরিবারের হাতে । তারপরেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ।