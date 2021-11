আগরতলা, 28 নভেম্বর: আজ ত্রিপুরার পৌর ও নগর পঞ্চায়েত (Nagar Panchayats elections results 2021) ভোটের ফলপ্রকাশ (Tripura Municipal Election Results 2021) ৷ চলছে ভোটগণনা (Tripura Municipal Election counting)৷ এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে আমবাসা, জিরানিয়া, তেলিয়ামুরা ও সবরুমে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি ৷ এ বারের ভোটে আগরতলায় (Agartala Municipal Corporation Results 2021) তৃণমূল কতটা দাগ কাটতে পারে, সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল ৷

রবিবার সকাল 8টায় শুরু হয়েছে ত্রিপুরার 14টি পৌর প্রশাসনের ভোট গণনা ৷ 20টির মধ্যে 14টিতে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে ৷ কারণ বাকিগুলিতে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷ রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে মূল প্রতিপক্ষ বামেদের থেকে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি ৷ তবে আগরতলা পৌরনিগম দখলের লড়াইতে কয়েকটি আসনে বিজেপি এগিয়ে থাকলেও দু নম্বরে উঠে এসে লড়াই চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷

আরও পড়ুন: Tripura Municipal Election 2021 : অশান্তির আবহে আজ ত্রিপুরায় পৌরভোট

25 নভেম্বর 334টি আসনের মধ্যে 222টি আসনে ভোটগ্রহণ হয় ৷ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সুপ্রিম কোর্টের নজরদারির পর 81.54 শতাংশ ভোট পড়ে প্রতিবেশী রাজ্যে ৷ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই 112টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি ৷

আরও পড়ুন : Mamata informs Modi about Tripura Violence : ত্রিপুরায় হিংসার বিষয় মোদিকে জানালেন মমতা

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনস্পেক্টর জেনারেল (আইনশৃঙ্খলা) সুব্রত চক্রবর্তী (Subrata Chakraborty on Tripura Municipal Election counting) জানিয়েছেন, রাজ্যজুড়ে 13টি কেন্দ্রে ভোটগণনা চলছে ৷ প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ প্রতিটি গণনাকেন্দ্রের জন্য নেওয়া হয়েছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা (three tier security arrangement in tripura)৷ অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (TRS) ও সিআরপিএফ (CRPF in Tripura Municipal Election) মোতায়েন করা হয়েছে ৷ রাজ্যের মানুষের কাছে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ (Tripura Police)৷

আরও পড়ুন: Dilip Ghosh on Media : ত্রিপুরা নিয়ে মিডিয়া নিজেকে উলঙ্গ করেছে, অভিযোগ দিলীপের