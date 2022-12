তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান-সহ 200 জন কর্মী বিজেপিতে

রানাঘাট(নদিয়া), 31 ডিসেম্বর: নতুন বছরের আগেই নদিয়ায় ধাক্কা খেল শাসকদল । তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান-সহ 200 জন কর্মী যোগদান করলেন বিজেপিতে (BJP) ৷ শুক্রবার বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের (Jagannath Sarkar) হাত ধরে তাঁরা গেরুয়া শিবিরে যোগদান করেন ।

শুক্রবার রাতে নদিয়ার রানাঘাট এক নম্বর ব্লকের তারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত (Tarapur Gram Panchayat) এলাকার একটি বাজারে এক কর্মী সভার (Workers Meeting) আয়োজন করে বিজেপি । ওই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার সাংসদ জগন্নাথ সরকার (BJP MP of Ranaghat Jagannath Sarkar) । এই কর্মী সভাতেই তারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান (Former Pradhan) বিপুল মণ্ডল প্রায় 200 জন তৃণমূল কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে যোগদান করেন বিজেপিতে (More than 150 TMC workers join BJP at Ranaghat) ।

যোগদান পর্বের শেষে বিপুল বলেন, "পঞ্চায়েত প্রধান থাকাকালীন আমাকে কাজ করতে দেয়নি দলের উঁচু স্তরের নেতারা । এরপর 2022 সালের জানুয়ারি মাসে ছলপূর্বক আমাকে পদত্যাগ করানো হয় ।"এখনও পর্যন্ত তিনি তারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য হিসেবেই (Panchayat Member) রয়েছেন । তাঁর বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, " তৃণমূলের একের পর এক দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসছে ৷ এছাড়াও এতদিন যে দলটি করেছি সেখানে থেকে মানুষের চোখের জল মোছানো যাবে না । স্বজনপোষণ নীতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারব না ৷ এই দলে শুধুই গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব। স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতার সঙ্গে মানুষের স্বার্থে কাজ করতে হলে তৃণমূল দলটি ত্যাগ করতেই হবে ৷ তাই আমরা দলত্যাগ করে মোদিজির বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করলাম ।"

বিজেপি সাংসদ কটাক্ষের সুরে এদিন বলেন, "আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল যদি পুলিশ প্রশাসন এবং ক্রিমিনালকে কাজে না লাগায়, যদি স্বাভাবিকভাবে ভোট হয়, তৃণমূলের চিহ্ন থাকবে না । শুধু নদিয়া নয়, সারা বাংলা থেকে তৃণমূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ৷ এমনিতেই নদিয়া দক্ষিণে তৃণমূল শূন্য । আগামী নির্বাচনে (Panchayat Election) আমরা প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত দখল করব ।"

