মালদা, 3 জানুয়ারি : রবিবার বাংলায় ফের করোনাবিধি চালুর কথা ঘোষণা হলেও আশ্বাস মিলেছিল যে, নির্ধারিত সূচি মেনেই হবে মেলা ৷ গতকাল মেলা উদ্বোধন করতে জেলায় চলেও এসেছিলেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। স্টল মোটামুটি গুছিয়ে ফেলেছিল প্রকাশনা সংস্থাগুলি ৷ অপেক্ষা ছিল কেবল ক্রেতাদের ঢল নামার ৷ কিন্তু সোমবার অর্থাৎ মেলা শুরুর দিন সকালে আচমকা সিদ্ধান্ত বদল প্রশাসনের ৷ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে গেল মালদা বইমেলা (Malda book fair postponed indefinitely due to Covid restrictions) ৷

প্রশাসনিক নির্দেশ যেন খাঁড়ার ঘায়ের মতো নেমে এসেছে মেলা উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে মেলায় অংশ নেওয়া প্রকাশনা সংস্থাগুলোর কাছে ৷ প্রশাসনের এমন হঠকারী সিদ্ধান্তে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশনা সংস্থাগুলির (Publishers are more likely to face huge financial loss) ৷ সেই আশঙ্কা ইতিমধ্যেই গ্রাস করেছে তাদের ৷ পরবর্তী সময়ে মেলা পুনরায় আয়োজন হলে তারা ফের আসবে কিনা, তা নিয়েও দ্বিধায় প্রকাশনা সংস্থাগুলো ৷

করোনা-বিধির গেরোয় কোপ মালদা বইমেলায়, ব্যাপক ক্ষতির মুখে প্রকাশনা সংস্থাগুলি

এবার মালদা বইমেলায় স্টল দিয়েছিল কলকাতার উডপিকার পাবলিশার্স। স্টলে বইপত্র সাজানো হয়ে গিয়েছিল। তবে পাঠকদের অপেক্ষা অপেক্ষাই রয়ে গেল। আচমকা মেলা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় যারপরনাই হতাশ সংস্থার কর্মী দীপেন মণ্ডল। তিনি বলেন, "বহরমপুর বইমেলা সেরে সেখান থেকে গত পরশু মালদায় এসেছি। হোটেলে উঠেছি। এইমাত্র খবর পেলাম মালদা জেলা বইমেলা স্থগিত করা হয়েছে। খবরটা আগে পেলে ভাল হত। স্টল সাজিয়ে ফেলেছি। আমাদের গাড়িও কলকাতা ফিরে গিয়েছে। সবমিলিয়ে কমপক্ষে ৪০ হাজার টাকা ক্ষতি হয়ে গেল।"