কলকাতা, 28 জানুয়ারি: সপ্তাহান্তে জমিয়ে শীতের আমেজ । আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস তাই জানাচ্ছে । তবে সঙ্গে থাকবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা । সব মিলিয়ে আগামী দশদিনে বঙ্গের আকাশে কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টি (IMD Kolkata forecasts mainly clear sky and temperature dip in the weekend) ।

আবহাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, “আগামী তিনদিন শীতের আমেজ বজায় থাকবে দুই বঙ্গে । দক্ষিণবঙ্গে পাঁচ দিন শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে । বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই । উত্তরবঙ্গে আজ এবং আগামিকাল হালকা বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ।”

দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা কমবে । 28-30 জানুয়ারি উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমবে । কলকাতা এবং আশপাশের তাপমাত্রা ফের 12 থেকে 13 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে । অর্থাৎ ফিরবে ঠান্ডার আমেজ । এরপর থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ফের একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে । তার ফলে রাজ্যের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে । এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি মূলত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু হবে ।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি আবহাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে সিকিম এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তবে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা প্রায় একই সঙ্গে আসছে । তার প্রভাবে 4-5 ফেব্রুয়ারি বৃষ্টি হবে । ফলে সরস্বতী পুজোয় বৃষ্টি হতে পারে ।

বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং আশপাশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে তিন ডিগ্রি বেশি । শুক্রবার ভোরের দিকে ঘন কুয়াশা থাকলেও দিনভর রোদ থাকবে । আজ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 24 ডিগ্রি এবং 16 ডিগ্রি র মধ্যে ঘোরাফেরা করবে । তাই আগামী দশদিন বঙ্গে কখনও মেঘ, কখনও রোদ্দুর ।