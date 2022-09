কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: বিতর্কের মাঝেই শুরু হল নিয়োগ প্রক্রিয়া । হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে দেওয়া হল নিয়োগপত্র । শুক্রবার সেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ (West Bengal Board of Primary Education Calls 187 Candidates for Interview)।



কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল প্রথম ধাপে 23 জন, পরে 54 জন এবং শেষে 112 জন টেট উত্তীর্ণদের আগামী 23 সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করার । আর তারপরেই শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পর্ষদ । তাতে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পেলেন 187 জন চাকরিপ্রার্থী(HC Ordered on Primary Recruitment)।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুসারে এই টেস্টিমনিয়ালের স্ক্রুটিনি/ভেরিফিকেশন, প্রয়োজনীয় নথি দাখিল, অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট নেওয়া হবে পিটিশন দাখিলকারী চাকরিপ্রার্থীদের (HC on 2014 Primary Recruitment)। 19 সেপ্টেম্বর, সোমবার সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত সল্টলেক সেক্টর 2-এর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবনে হাজির হতে হবে ওই 187 জনকে । রোল নম্বরের সঙ্গে নামের তালিকাও প্রকাশ করেছে পর্ষদ ।



