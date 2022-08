কলকাতা/নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল এখন আসানসোলে বিশেষ সংশোধনাগারে ৷ 23 অগস্ট, অর্থাৎ তাঁকে আসানসোলের সিবিআই আদালতে পেশ করার আগের দিনই সিবিআই বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী হুমকি চিঠি পান বলে অভিযোগ ওঠে ৷ তৃণমূল নেতাকে জামিন না দিলে বিচারককে মাদক মামলায় ফাঁসানো হবে বলে উল্লেখ করা হয় চিঠিতে ৷ এই প্রসঙ্গে দেশের বিদায়ী প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানার কাছে চিঠি দিলেন পশ্চিমবঙ্গের একদল আইনজীবী ৷ তাঁরা গরুপাচার কাণ্ডে অনুব্রতর মামলাটিকে রাজ্যের বাইরে কোথাও স্থানান্তরিত করার আবেদন জানিয়েছেন বলে খবর (WB Lawyers letter to outgoing CJI Ramana over threat to CBI judge in Cattle Smuggling Case) ৷

আইনজীবীরা চিঠিতে জানিয়েছেন, "আমরা কলকাতা হাইকোর্ট এবং রাজ্যের অন্য জেলা কোর্টগুলির আইনজীবী ৷ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে এক হাই-প্রোফাইল রাজনৈতিক নেতার বিচার চলাকালীন যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে আমরা আতঙ্কিত ৷ সরাসরি বিচারব্যবস্থাকে আক্রমণ করা হয়েছে ৷" তাঁরা জানিয়েছেন, আসানসোল সিবিআই আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তীকে একটি হুমকি চিঠি পাঠিয়েছেন বাপ্পা চক্রবর্তী নামে একত ব্যক্তি ৷ তাতে বলা হয়েছে, গরুপাচার মামলার তদন্তে থাকা সিবিআই যদি অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর না করে, তাহলে বিচারকের পরিবারের সদস্যদের এনডিপিএস মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে ৷