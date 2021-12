কলকাতা, 28 ডিসেম্বর : রাজ্যে কনসালট্যান্টস, সিনিয়র কনসালট্যান্টস পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়নি৷ তাই 'ডিপার্টমেন্ট অফ পারসোলেন অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস'-এ (Department of Personnel and Administrative Reforms) 26 নভেম্বর যে নিযুক্তিকরণ হয়েছে, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাইলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (WB Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ (WB Governor Jagdeep Dhankhar sought details about Senior Consultants/ Consultants from Chief Minister Mamata Banerjee)