কলকাতা, 27 ডিসেম্বর : হাওড়া পৌরনিগম সংশোধনী বিল 2021 নিয়ে ফের একবার নিজের বক্তব্য পেশ করলেন রাজ্যপাল ৷ জানালেন, তিনি হাওড়া পৌরনিগম সংশোধনী বিল 2021এ স্বাক্ষর করেননি (Have not Signed Howrah Civic Body Amendment Bill) ৷ বিল সংক্রান্ত তথ্যের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছেন বলে ফের একবার জানালেন তিনি জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar Waiting for Inputs from Mamata government) ৷ বর্তমানে তিনি সস্ত্রীক তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন ৷ সেখানেই এ কথা জানান রাজ্যপাল ৷

