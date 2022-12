কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: ক্রমশ প্যাঁচালো হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজের (Kolkata Medical College) জট ৷ যে দাবিতে অনড় অনশনরত পড়ুয়ারা, সেই নির্বাচন কবে হবে, সেই প্রশ্নই এখন সবার মুখে। এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের পক্ষ থেকে শনিবার আয়োজন করা হয়েছিল একটি গণ কনভেনশনের। আর এই গণ কনভেনশনে বিশিষ্টজনেদের পাশে পেলেন মেডিক্যালের পড়ুয়ারা ৷

এদিন মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়াদের গণ কনভেনশনে যোগ দিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী এবং চিকিৎসক বিনায়ক সেন, বিমল চক্রবর্তী, ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র, চিকিৎসক মানস গুমটা, অম্বিকেশ মহাপাত্র-সহ অন্যান্যরা (Vinayak Sen and others joined student convention at Kolkata Medical College) ৷ চিকিৎসক মানস গুমটা এদিন জানান, "যদি সবই উচ্চ পদস্থরা করেন তাহলে কলেজ কাউন্সিল থাকার কারণ কি! এই সরকার শেখাচ্ছে কীভাবে অন্যায় করতে হয়।"

গণ কনভেনশনে যোগ দিয়ে গৌতম ভদ্র জানান, "আমি 40 বছর আগে এমন এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলাম। আবার আজ। এখন গণতন্ত্র ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। আমি এই পড়ুয়াদের সমর্থন না, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।" এছাড়াও ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে মেডিক্যাল পড়ুয়াদের গণ কনভেনশনের পাশে থেকেছেন অনেকে। তালিকায় রয়েছেন অভিনেতা বাদশা মৈত্র, ঋদ্ধি সেন, কৌশিক সেন, অভিনেত্রী মানসী সিনসা, সুরকার কল্যাণ সেন বরাট-সহ বহু মানুষ।

তবে গতকাল ফলপ্রসূহীন বৈঠকের পর এদিন আর হাসপাতালে আসেননি কলেজের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ। আজও স্বাস্থ্যভবনে বৈঠক হয় তাদের। তবে এখনও সমাধান অধরা ৷