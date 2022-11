কলকাতা, 3 নভেম্বর: প্রায় 72 ঘন্টার বেশি সময় পর হ্যাকারদের কবল মুক্ত হল সিপিএমের পলিট ব্যুরো সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্রের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ। দলের রাজ্য কমিটির তরফে বুধবার রাতে এখবর জানানো হয়েছে । ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে শেষমেশ ফেসবুক পেজটিকে হ্যাকারদের দখল মুক্ত করা গিয়েছে State committee of the CPIM said that the Facebook page has been resorted)।



গত 31 অক্টোবর হ্যাকারের হানায় চলে যায় সিপিআইএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্রর (Member of the Politburo of the Communist Party of India) ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ। তড়িঘড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফেসবুক কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানানো হয়। বদল করা হয় সূর্যকান্ত মিশ্রর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের ইউআরএল। এর আগে রবিবার রাতে আচমকাই সিপিএমের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদকের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজটি হ্যাক হয়েছে বলে বুঝতে পারেন দলের ডিজিটাল টিমের সদস্যরা । প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গোটা বিষয়টি ময়দান থানায় জানিয়ে দেওয়া হয় ।

আরও পড়ুন: বাবুল বনাম কাউন্সিলর সুদর্শনার 'কাজিয়া', জগদ্ধাত্রী পুজো হল গাড়িতেই !

সেদিনই গোটা ঘটনার বিষয়ে "CPIM West Bengal"- নামে ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে তথ্য তুলে ধরা হয়। একটি পোস্টে লেখা হয়, "CPI(M) পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড সূর্যকান্ত মিশ্রর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজটি হ্যাক করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ফেসবুক কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। খুব শীঘ্র এই বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে বিচলিত না হয়ে ধৈর্য্য ধরতে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে।"