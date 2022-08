কলকাতা, 1 অগস্ট: ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে এক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু(Unnatural death of a student at Calcutta National Medical College and hospital)। হস্টেলের রুম থেকে মিলেছে তাঁর দেহ । সোদপুরের বাসিন্দা এই ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হস্টেলে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

বিস্তারিত আসছে ...