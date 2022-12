বহরমপুর, 29 ডিসেম্বর: প্রয়াত সাগরদিঘির তৃণমূল বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুব্রত সাহা ৷ বৃহস্পতিবার সকাল 10টা 40 মিনিট নাগাদ মুর্শিদাবাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি । মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃত্যুকালে মন্ত্রীর বয়স হয়েছিল 72 বছর ৷ বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের কাছে সুব্রত সাহার নিজের বাড়ি ৷ সেখানেই থাকতেন তিনি ৷ এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee) । টুইটে তিনি লেখেন, "আমার সহকর্মী, সহনাগরিক এবং প্রতিমন্ত্রী সুব্রত সাহার মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি ৷ বাংলার মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা কখনও ভোলা যাব না ৷ আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনা করছি ৷ এই দুঃসময়ে তাঁর পরিবার যেন শক্তি পায় এই কামন করি ৷"

তিনিই মুর্শিদাবাদের প্রথম তৃণমূল বিধায়ক ৷ 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদে প্রথম তৃণমূল জয় লাভ করে ৷ বর্তমানে তিনি রাজ্যের (Minister of State (Independent Charge) for Food processing industry and Horticulture Government of) উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন । পরিবারে স্ত্রী, ছেলে পুত্রবধূকে রেখেই না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন তৃণমূল নেতা । দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সাগরদিঘি বিধানিসভা কেন্দ্র থেকে দু'বার নির্বাচিত হয়ে দু'বারই মন্ত্রী হন। কিছুদিনের জন্য মৎস্য দফতরের দায়িত্বও পালন করেছিলেন (Minister Subrata Saha passes away) ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে দিন কয়েক আগে গল্ড ব্লাডারে অস্ত্রোপচার হয় তাঁর ৷ বুধবার কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে বাড়ি ফেরেন মন্ত্রী । এদিন রাতে অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয় ৷ বৃহস্পতিবার সকালে সেখানেই শেষ নিশ্বাঃস ত্যাগ করেন তিনি ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জেরে মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল বিধায়ক সুব্রত সাহার ৷