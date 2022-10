কলকাতা, 23 অক্টোবর: দেশজুড়ে আলোর উৎসব দীপাবলি (Diwali 2022) উদযাপন শুরু হয়েছে । এর মধ্যেই বাংলা ভাগের (Division of Bengal) ইস্যু বড় হয়ে দেখা দিল বঙ্গে (TMC expresses fear about division of Bengal) রবিবার রাজ্যের শাসকদলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, সুপরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাগের চক্রান্ত হচ্ছে ।

প্রসঙ্গত এ দিন সকালেই দলের মুখপত্র জাগো বাংলায় এই ইস্যুটা তুলে ধরে রাজ্যের শাসক দল । পরবর্তীতে এই নিয়েই সরব হয়েছেন দলের রাজ্যসভার মুখ্য সচেতক সুখেন্দুশেখর রায় । তাঁর অভিযোগ, বাংলার ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে । বিহারের পুর্ণিয়া, কিষাণগঞ্জ, কাটিহারের সঙ্গে আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ির কিছু অংশকে জুড়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ার চেষ্টা চলছে ।

যদিও বাংলার রাজনীতিতে এই বিভাজন বিষয়টি নতুন নয় । একুশের বিধানসভায় পরাজয়ের পর থেকেই উত্তরবঙ্গের বিজেপি নেতারা আলাদা রাজ্য গঠনের দাবিতে সরব হন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় । এরপর একে একে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপি নেতারাই রাজ্য ভাগের দাবিতে সরব হন । যদিও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস আলাদা রাজ্যের বিরোধী । শুরু থেকেই তারা অখণ্ড পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে । এমনকী বিরোধী দল সিপিএমও রাজ্য ভাগকে সমর্থন করে না । এই নিয়ে বিগত কিছুদিন ধরে বক্তব্য পাল্টাবক্তব্য পাওয়া যাচ্ছিল শাসক ও বিরোধীদলের শিবির থেকে । কিন্তু হঠাৎ করে দীপাবলির মধ্যেই আলাদা রাজ্য ভাগ ইস্যুকে কেন সামনে আনা হল, সেই প্রশ্ন সামনে আসতে শুরু করেছে ।

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি সর্বভারতীয় একটি দৈনিকে প্রকাশিত হয় যে বাংলা ও বিহারের কিছু অংশ নিয়ে নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের কাজ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার । আর সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে সরব হল তৃণমূল । এ প্রসঙ্গে এ দিন সুখেন্দুশেখর রায় বলেছেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় বিপুল পরিমাণ ভোটে হেরে যাওয়ার ফলে বিজেপি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার চেষ্টায় রয়েছে । সেই কারণেই এ সকল কৌশল নিয়ে চলেছে । তিনি আরও অভিযোগ করেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে পরাজিত হয় বিজেপি । এরপর থেকে বাংলা দখল করার স্বার্থে বাংলাকে বিভক্ত করার মাধ্যমে নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করার প্রস্তুতি নিতে চাইছে কেন্দ্র ।