কলকাতা, 26 জানুয়ারি: দু'বছরের করোনা পর্ব কাটিয়ে আবার চেনা ছন্দে কলকাতার রেড রোডে সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান ৷ বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানে নজর কাড়ল দুর্গাপুজোর ট্যাবলো ৷ এমনিতেই দশভুজা দেবী দুর্গার শরৎকালের পুজোকে বলা হয় অকালবোধন । এবার সেই অকালবোধনের অকাল প্রদর্শন দেখল রাজ্য । মহানগরের রাজপথে বসন্ত পঞ্চমীর দিন শারদীয়ার সুর বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ইংরেজি ক্যালেন্ডারের পাতায় আজ 26 জানুয়ারি ৷ দেশের 74তম গণতন্ত্র দিবস ৷ এবছর বসন্ত পঞ্চমীও পড়েছে একদিনে ৷ আর এই বসন্ত পঞ্চমী অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর দিনে কলকাতার রেড রোডে দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে প্রদর্শীত হল বিশেষ ট্যাবলো ৷ এই দৃশ্য ও উপস্থাপনা এদিন তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করলেন রেড রোডে উপস্থিত কয়েক হাজার জনতা । বাংলার দুর্গাপুজো ইউনেসকোর আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্মান পাওয়ায় এবছর রেড রোডে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে স্পেশাল ট্যাবলো হিসেবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে তুলে ধরা হয়েছে ৷

পাশাপাশি, এবছর দিল্লির কর্তব্যপথের কুচকাওয়াজেও এবছর বাংলার থিম ছিল দুর্গাপুজোই (tableau based on Durga Puja theme showcased at Red Road) ৷ উল্লেখ্য, গত চার বছর দিল্লির রাজপথে এরাজ্যের ট্যাবলো নানা কারণে জায়গা না পেলেও এবার এই থিম প্রত্যাখ্যান করেনি কেন্দ্রীয় সরকার ৷ আর এই বিশেষ দিনে দিল্লি এবং কলকাতায় একযোগে প্রদর্শিত হল নারী শক্তির ক্ষমতায়নের অন্যতম উপাখ্যান দুর্গাপুজো । যেখানে আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে দেবী দুর্গার জয়কে তুলো ধরা হয়েছে ৷ দিল্লির পাশাপাশি রেড রোডে যে ট্যাবলোটি প্রদর্শিত হয়েছে তাতে ডাকের সাজে দেবী দুর্গাকে দেখা গিয়েছে । উভয় ক্ষেত্রেই ট্যাবলোতে দুর্গাপুজোর আবহ তৈরি করা হয়েছিল । ছিল সিঁদুর খেলা, ধুনুচি নাচ সবকিছুই (Republic Day parade at Red Road) ।

এদিন রেড রোডের অনুষ্ঠানে মূল মঞ্চে ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । তার পাশের মঞ্চেই ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব-সহ অন্যান্যরা ৷ এদিনের অনুষ্ঠানে হাসিমুখেই দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে ৷ বৃহস্পতিবার রেড রোডের কুচকাওয়াজে বিভিন্ন ট্যাবলো প্রদর্শন থেকে স্কুল পড়ুয়াদের উপস্থাপনা, সবমিলিয়ে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকল কলকাতা ।

এদিনের অনুষ্ঠানে শুধু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসই নন, ভারতীয় সেনার পদস্থ আধিকারিক এবং বিভিন্ন দূতাবাসের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন । এদিন সোয়া দশটা নাগাদ রেড রোডে পৌঁছন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের মূর্তিতে মাল্যদান করে মূল মঞ্চে আসেন মুখ্যমন্ত্রী । তারপর শুরু হয় অনুষ্ঠান । জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্যপাল । জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় । এরপর সমরাস্ত্র প্রদর্শন হয়, সেনা জওয়ান-পুলিশ কর্মীরা কুচকাওয়াজ করেন । কলকাতা পুলিশের বাইক বাহিনী দেখায় বিশেষ স্টান্টও । ছিল রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পের ট্যাবলোও । ছিল 17টি স্কুলের পড়ুয়াদের বিশেষ উপস্থাপনা ৷