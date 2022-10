কলকাতা, 21 অক্টোবর: অধিকার আদায়ের দাবিতে পথে নেমেছেন টেট উত্তীর্ণরা (TET Agitation) । পালটা হাইকোর্টে গিয়েছে শিক্ষা পর্ষদ । করুণাময়ীতে জারি হয়েছে 144 ধারা । গ্রেফতারি এড়াতে রাতেই পাঁচজন করে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা । যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁদের গ্রেফতার করে, কার্যত মারধর করে আন্দোলন তুলে দেয় পুলিশ । এবার এই ঘটনাতেই সরব হলেন একাধিক বুদ্ধিজীবী (Srijit Mukherji slams TMC Government) ।

শুক্রবার সৃজিত মুখোপাধ্যায় (Srijit Mukherji) টুইট করেন, 'দুঃখের বিষয়, আমি জানি সোশাল মিডিয়া আপডেট বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের কোনও নীতি নির্ধারককে প্রভাবিত করে না । তা হলে পৃথিবীটা অন্যরকম হতো । তবে এই শাস্তির মূল্য যাই হোক না কেন, আমি আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছি । অবিলম্বে এর বিচার চাই ।'

এই নিয়ে মুখ খুলেছেন বামপন্থী মনোভাবাপন্ন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রও । তিনি বলেন, "অধিকারের দাবিতে অনশনে বসে খুব অন্যায় করেছে ওরা ? নাকি এটাও সিপিএমের ষড়যন্ত্র ? আপনারা সকলে আওয়াজ তুলুন ।" এখানেই শেষ নয়, বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সরকার যাতে কোনও কড়া ব্যবস্থা না নেয়, সেই আবেদন করে একটি বিবৃতি দিয়েছে । বিবৃতিতে সই করেছেন বিনায়ক সেন, অপর্ণা সেন, বিভাস চক্রবর্তী, কৌশিক সেনরা ।

নিয়োগের দাবিতে গত কয়েক দিন ধরে আন্দোলনে বসেছিলেন 2014 সালের টেট উত্তীর্ণরা ৷ তাঁদের কয়েকজন আবার আমরণ অনশনও শুরু করেন ৷ আন্দোলনকারীদের তুলতে এরপর কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলা দায়ের করে রাজ্য সরকার ৷ আন্দোলনস্থলে জারি করা হয় 144 ধারা ৷ আদালতও জানিয়ে দেয়, আন্দোলনকারীদের 144 ধারা মানতেই হবে ৷ এরপর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অভিনব কায়দায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ কিন্তু, এই পন্থা অবলম্বন করেও পুলিশকে ঠেকানো যায়নি ৷ পুলিশের তরফে আন্দোলনকারীদের উঠে যেতে বলা হয় ৷ অনুরোধ, অনুনয়, হুঁশিয়ারি কোনও কিছুতেই কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অভিযানে নামে পুলিশ ৷ আন্দোলনকারীদের টেনে, হিঁচড়ে, চ্যাঙদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে যায় আন্দোলনস্থল ৷ এরপর 2017 সালের টেট উত্তীর্ণদের বিক্ষোভ আন্দোলনও উঠিয়ে দেয় পুলিশ ৷

এপিসি ভবনের সামনে এই ধর্নার বিরোধিতা করে হাইকোর্টে গিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ । দাবি, পালটা দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল সল্টলেক (Job seekers in do or die fight) । তবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দেন, এই দাবি কিছুতেই মানা সম্ভব নয় । বরং ইন্টারভিউয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে । সেখানে সবাই অংশ নিক । আইনি যে নিয়ম রয়েছে তা মেনেই নিয়োগ হবে । একই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, পর্ষদের পক্ষে সিট বাড়ানো কখনও সম্ভব নয় । যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সরকার নেবে ।