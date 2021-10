কলকাতা, 29 অক্টোবর : বাড়ানো হতে পারে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা । জানা গিয়েছে, এ বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে নবান্ন । এখন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান । ওয়াই থেকে কোন ক্যাটাগরি হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকারের সদর কার্যালয় নবান্ন ।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা (Principal Advisor) আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুনের হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানো হয় ৷ চিঠিটি আসে তাঁর স্ত্রী সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Sonali Chakravarti Bandyopadhyay) কাছে, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ৷ চিঠিটি লেখা হয়েছে ইংরেজিতে ৷ বাংলায় যার অর্থ, "আপনার স্বামীকে মেরে ফেলা হবে ৷ কেউ বাঁচাতে পারবে না (Your husband will be killed. No body can save the life of your husband) ৷" চিঠিতে সই রয়েছে জনৈক গৌরহরি মিশ্রের নামে এক ব্যক্তির । প্রেরকের জায়গায় লেখা কেয়ার অফ মহুয়া ঘোষ ৷

মহুয়া ঘোষ রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগে কর্মরত ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ ৷ আর গৌরহরি মিশ্র ওই বিভাগের ল্যাবরেটরির কর্মচারী ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনায় একাধিক জায়গায় তল্লাশি ও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন লালবাজারের গোয়েন্দারা ।

তদন্তে নেমে গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পেরেছে, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিবকে পাঠানো হুমকির চিঠিটি এসেছে শরৎ বোস রোডের পোস্ট অফিস থেকে । ওই পোস্ট অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেছে পুলিশ । খতিয়ে দেখা হচ্ছে একাধিক সরকারি নথিপত্রও । পোস্ট অফিসের তরফেও তদন্তে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস মিলেছে ৷ কে বা কারা পোস্ট অফিস থেকে মহুয়া ঘোষ ও গৌরহরি মিশ্রের নামে চিঠি পাঠাল, কেনই বা খুনের হুমকি দিল, তার তদন্ত করছে গোয়েন্দারা ৷

তবে, নবান্ন মনে করছে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Alapan Bandyopadhyay) প্রাণনাশের একটা আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে । ফলে তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকারের সদর কার্যালয় ।