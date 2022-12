কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: এবার নিরুদ্দেশ প্রচারে নামল তৃণমূল (TMC) ৷ নাম না করে বিধাসভার বিরোধী দলনেতাকে (Opposition Leader) নিশানা করল শাসকদল । আক্রমণের মধ্যে অবশ্য কটাক্ষের পরিমাণই বেশি । প্রসঙ্গত, সম্প্রতি যুবনেতা দেবাংশু ভট্টাচার্যকে (Debangshu Bhattacharya) তৃণমূল কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া সেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে (state in-charge of media and IT cell of TMC) । দায়িত্ব নিয়েই বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে রাজ্য জুড়ে প্রচারে নামলেন তিনি । সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার তো থাকছেই একইসঙ্গে পাড়ার মোড়ে মোড়ে বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী দলনেতাকে নিয়ে থাকছে ব্যঙ্গাত্মক প্রচার ।

দেবাংশুর সৃষ্টিশীল উপস্থাপন বরাবরই মানুষের নজর কেড়েছে । ঠিক যেভাবে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সময় তাঁর তৈরি 'খেলা হবে'-এর গান তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে অলিতে গলিতে শোনা গিয়েছে । এবার অভিনব কায়দায় নাম না করে বিরোধী দলনেতাকে কটাক্ষ করে প্রচার ক্যাম্পেইন শুরু করলেন দেবাংশু ।

রাজনৈতিক ময়দানে তৃণমূলের বিরোধিতায় নেমে ডিসেম্বর মাসের তিনটি তারিখের কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) । 12, 14 এবং 21 ডিসেম্বরে রাজ্যে বড় ধরণের ঘটনা ঘটবে বলে সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেছিলেন তিনি । কিন্তু তিনটি তারিখেই রাজ্যে ঘটেনি বড় কোনও ঘটনা । আর এরপরেই নন্দীগ্রামের বিধায়ককে চেপে ধরার জন্য রাজ্যের শাসকদল পালটা কৌশল নিল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা ।

যদিও সেই পোস্টারে কোথাও শুভেন্দু অধিকারীর নাম নেওয়া হয়নি । লেখার সঙ্গে একটি ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়েছে পোস্টারে । সল্টলেক, হাওড়া, ব্যারাকপুর, বর্ধমান-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের তরফে এই পোস্টার লাগানো হয়েছে । এবার এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক কী রয়েছে ওই পোস্টারে ৷

রাজ্যের শাসকদলের তরফে তৈরি এই পোস্টারের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, 'নিরুদ্দেশ সংবাদ' । এরপরই রয়েছে ওই নিখোঁজ ব্যক্তির বৃত্তান্ত । সেখানে লেখা হয়েছে, রূপ: দেখতে গোলগাল, নাদুসনুদুস । মেরুদণ্ড নেই । গলায় গেরুয়া উত্তরীয় । ঠিকানা: বাড়ি কাঁথিতে । অসুখেরও উল্লেখ রয়েছে সেখানে । লেখা হয়েছে, অসুখ: ভোট এলেই লাইট বন্ধ করে দেন । নিয়মিত দুশো দুশো চিত্‍কার করে মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে পড়েন । অকারণ ভাট বকতে ভালবাসেন । ডিসেম্বরে সরকার ফেলে দেওয়ার হুমকি দেন, তারপর লজ্জাবতী হয়ে মুখ লুকোন । ক্যামেরায় ঠোঙা মুড়িয়ে ঘুষ নিতে দেখা যায় ।

আর এখানেই শেষ নয় । হোর্ডিংয়ে আরও লেখা হয়েছে, বিশেষ চিহ্ন: অভিষেক শব্দটি শুনলেই দাঁত খিঁচিয়ে কামড়াতে আসেন । বেগম বেগম করে হেঁচকি তোলেন । লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হলে বিরোধিতা করেন । কিন্তু গ্যাসের দাম বাড়লে চুপ থাকেন । কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠছে কেন শুভেন্দু টার্গেট !

বিরোধী দলনেতা তৃণমূলের শীর্ষনেতাদের অন্যতম ছিলেন । সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন দীর্ঘসময় । সামলেছেন মন্ত্রিত্বও । কিন্তু বিরোধী দলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই এ রাজ্যের শাসক দল বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে তাঁকে । মুখে লোডশেডিংয়ে জেতা বিধায়ক বললেও বিরোধিতায় এর রাজ্যের বিজেপি নেতাদের মধ্যে তিনিই যে পহেলা নম্বর, তা বারবার প্রমাণ করেছে রাজ্যের শাসক দল । অতীতে মুকুল রায়-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ নেতা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেও, এভাবে কোন একজন নেতাকে সামনে রেখে প্রচার করতে দেখা যায়নি রাজ্যের শাসকদলকে ।

তবে দলত্যাগ করার পর থেকেই কখনও 'চোর চোর চোরটা' স্লোগান । বুঝিয়ে দিয়েছে এই মুহূর্তে এ রাজ্যের বিজেপি নেতাদের মধ্যে শুভেন্দুকেই বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্যের শাসক দল । বৃহস্পতিবার রাজ্যের শাসকের শুভেন্দুকে নিয়ে 'নিরুদ্দেশ ক্যাম্পেন' আরও একবার প্রমাণ করল, এ রাজ্যে শুভেন্দুকেই বিরোধী হিসাবে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্যের শাসক দল বলে রাজনৈতিক মহলের মত ।

