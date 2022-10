কলকাতা, 31 অক্টোবর: সোমবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয় এসএসসি মামলায় ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে ৷ এদিন ইডি'র বিশেষ আদালতে তাঁদের মামলার শুনানি হয় (Partha Chatterjee and Arpita Mukherjee plea for their bail) ৷ এদিন শুনানির সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে জামিন দেওয়ার আর্জি জানিয়ে বলেন, "আমার শরীর ভালো নেই। আমি আর পারছি না । সমস্ত মামলা একসঙ্গে আনা হয়েছে । কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, এরকমভাবে কেন চাপ দেওয়া হচ্ছে ? আমার বাঁচার রাস্তা রাখুন । শেষ 15 দিনে আমাকে মায়ের খবর পর্যন্ত নিতে দেওয়া হয়নি । "

অন্যদিকে অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee) এদিন আদালতে বলেন,"ইডি বারবার হেফাজতে চাইছে আর আদালত তাতে সন্মতি দিচ্ছে । আমি জামিনের আবেদন করছি না । কিন্তু যান্ত্রিকভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ।" এতে ক্ষুব্ধ হন বিচারক ৷ তিনি বলেন, "যদি যান্ত্রিক নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে আপনি সেটাকে চ্যালেঞ্জ করছেন না কেন ?" ইডির তদন্তকারী অফিসার আদালতে কী করছেন, এই নিয়ে এদিন প্রশ্ন তোলেন অর্পিতার আইনজীবী ৷ জবাবে ইডি'র আইনজীবী জানান, ইডি'র তদন্তকারী অফিসার নিজের ডিউটিতে রয়েছেন ৷

আরও পড়ুন: মেজাজ হারালেন, আদালতেই সাংবাদিকদের ধমক পার্থর

অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের আইনজীবী এদিন আদালতে আরও জানান, গত 15 দিনে মাত্র 5 মিনিট করে 3 বার অর্পিতা তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছেন । তাও ফোনের নেটওয়ার্কের জন্য ভালো করে কথা বলতে পারেননি । অন্যদিকে পার্থ চট্রোপাধ্যায়ের আইনজীবী এদিন আদালতে অভিযোগ করেন, রীতিমতো মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে । কিন্তু ইডি'র তরফে ফের বলা হয় এই মামলার তদন্তের এখনও অনেক বাকি আছে । এখনও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন । বিচারক সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর রায়দান স্থগিত রেখেছেন ।