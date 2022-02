কলকাতা, 19 ফেব্রারুয়ারি : রাত হলেই ধোঁয়ায় ঢাকে শহর । যার নেপথ্যে শহরের আনাচে কানাচে গজিয়ে ওঠা হুক্কা বার । শহরের এই হুক্কা বারগুলির অধিকাংশই হয় বেআইনি । শুক্রবার সার্ভেপার্ক এলাকার এরকমই এক বেআইনি হুক্কা বারে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা । গ্রেফতার করা হয়েছে হুক্কা বারের ম্যানেজার সহ 5 জনকে (Kolkata Police Raids Illegal Hookah Bar)।

পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশের কাছে এই হুক্কা বার সম্পর্কিত একাধিক অভিযোগ ছিল (Illegal Hookah bar at Survey Park) । বিশেষত, কোভিড বিধির তোয়াক্কা না করে সারা রাত খোলা থাকত এই বার । বেআইনি কার্যকলাপ থেকে শুরু করে দুষ্কৃতী ও সমাজবিরোধীদের অবাধ যাতায়াত চলত এই বারে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাত 1.30 মিনিট নাগাদ ক্রেতা সেজে সার্ভে পার্ক এলাকার ওই হুক্কা অভিযান চালায় লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা । তবে পরে তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন । সেইসঙ্গে হুক্কা বারের ম্যানেজার সহ 5 জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ (5 arrested in Hookah Bar raids at survey park)।

আরও পড়ুন: Bhowanipur Murder Case : খুনের আগে বিশালের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক শান্তিলালের, অনুমান হোমিসাইড বিভাগের

প্রসঙ্গত, জানুয়ারি মাসেই কলকাতা পুলিশের নগরপাল বিনীত গোয়েল শহরের প্রত্যেকটি থানা এবং কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন শহরের অবৈধ হুক্কা বারগুলির উপর পুলিশ নজরদারি চালানোর । এই ধরনের হুক্কা বারে সাধারণত সমাজবিরোধীদের থেকে দুষ্কৃতীদের আনাগোনা লেগেই থাকে । ফলত শহরে অপরাধমূলক ঘটনার বাড়বাড়ন্ত । শহরে অপরাধমূলক কাজ বাড়তে থাকায় নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন । যার প্রথম ধাপ বেআইনি হুক্কা বারগুলিকে চিহ্নিত করে অভিযান চালানো । কয়েকমাস আগে শহরের বেশ কিছু অবৈধ হুক্কাবারে অভিযান চালিয়েছিল কলকাতা পুলিশ ।