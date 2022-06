কলকাতা, 16 জুন : আজই কি মৌসুমী বায়ুকে সঙ্গে করে গাঙ্গেয় পশ্চিম বঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করছে ? অন্তত পূর্বাভাস তাই ছিল । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যে বর্ষা ঢুকতে পারে রাজ্যে । ইতিমধ্যে কলকাতা-সহ আশপাশের অঞ্চলগুলিতে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়েছে ৷ তবে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির ফলে দক্ষিণে বর্ষা দুর্বল হবে । ক'দিন ধরে আকাশ মেঘলা থাকছে ৷ আজও তেমনটাই থাকবে, তাই দিনের তাপমাত্রা একটু কমবে (IMD Kolkata forecasts generally cloudy sky with rain likely to occur in some areas) ৷

আগামী পাঁচ দিন অর্থাৎ 19 জুন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাগুলিতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কিছু কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে । বিশেষত জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বেশি বৃষ্টি হতে পারে । এ নিয়ে বেশ কিছু সতর্কতার কথা জানালেন হাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা ৷

গত একসপ্তাহ ধরে প্রবল বৃষ্টি হয়ে চলেছে ৷ এতে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধি পাবে ৷

এর ফলে নিচু অঞ্চলে জল জমবে ৷ এমনকী বন্যা পরিস্থিতিও হতে পারে ৷

মাঠে জল জমে ফসলের ক্ষতি হবে ৷

দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে ভূমি ধসের সম্ভাবনা থাকছে ৷

খুব বেশি বৃষ্টিতে পাহাড়ের রাস্তায় দৃশ্যমানতা কমবে ৷ উত্তরে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি চলছে, এ নিয়ে সতর্ক করলেন সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গবাসীদের ক্ষেত্রে কোথাও যাওয়ার আগে সেই জায়গা সম্পর্কে ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে বেরনো উচিত ৷ ট্রাফিক পরামর্শ মেনে চলতে হবে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সময় খোলা জায়গা থেকে নিরাপদ আস্তানায় চলে যেতে হবে ৷ ক্ষতি যাতে না হয়, সেজন্য কৃষকরা এর মধ্যে ফসল তুলে নিতে পারলে ভালো হয়, সতর্ক করেছে হাওয়া অফিস ৷

বুধবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.7 সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের থেকে 3 ডিগ্রি কম, 23.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা 97 শতাংশ । ফলে আর্দ্রতাজনিত গরমের অস্বস্তি রয়েই যাচ্ছে । বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলাই থাকবে । সন্ধেয় ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে । আজ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 ডিগ্রি ও 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ৷