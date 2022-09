কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরের আদালত অবমাননার আবেদন সংক্রান্ত মামলা খারিজ করলেন বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য । সংশ্লিষ্ট মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (Enforcement Directorate) বা ইডির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলেছিলেন মেনকা ৷ বৃহস্পতিবার বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্যের (Justice Moushumi Bhattacharya) এজলাসে এই মামলার শুনানি শেষ হয় ৷ আজ, শুক্রবার বিচারপতি রায় দেন, ইডি তাঁকে বিমানবন্দরে আটকানোয় কোনও আদালত অবমাননা হয়নি । তবে মামলাকারী মেনকা গম্ভীর চাইলে অন্য আদালতে আবেদন করতে পারেন (HC over Menaka Gambhir plea) ।

10 সেপ্টেম্বর শনিবার রাতে তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের শ্যালিকা কলকাতা বিমানবন্দরে আসেন ৷ সেখান থেকে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে রওনা দিতেন তিনি ৷ জানা গিয়েছে রাত 9 টা বেজে 8 মিনিটে বিমান ছাড়ার কথা ছিল ৷ সময়ের কিছুটা আগেই তিনি বিমানবন্দরে পৌঁছন ৷ কিন্তু সেখানে আসা মাত্র অভিবাসন দফতর থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় । তাঁকে বিমানে উঠতে বারণ করেন আধিকারিকরা । জানানো হয়, তিনি বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন না ৷ এরপরে ইডি আধিকারিকদের বিষয়টি জানানো হয় ৷ পরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা বিমানবন্দরে এসে মানেকার সঙ্গে কথা বলেন ৷ শেষমেশ বিমানবন্দর থেকে ফিরে যান মেনকা (In Law of Abhishek Banerjee detained at Kolkata airport over Coal smuggling Case) ৷

এদিকে কয়লাপাচার কাণ্ডে (Coal Smuggling Case) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য 5 সেপ্টেম্বর মেনকাকে দিল্লিতে ডেকে পাঠায় ইডি ৷ কেন তাঁকে দিল্লিতে ডাকা হচ্ছে ? এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেকের শ্যালিকা ৷ 30 অগস্ট আদালত এক নির্দেশে জানায়, কলকাতায় ইডির অফিস বা তাঁর বাড়িতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক ৷ পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে ইডি যাতে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না করে অথবা তাঁকে গ্রেফতার করা চলবে না (sister in law of Abhishek Banerjee in Kolkata) ৷

তাই 10 সেপ্টেম্বর রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে ইডির আটকানোর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন মেনকা ৷ তাঁর অভিযোগ, 30 অগস্ট আদালতের রায় থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কেন বিমানবন্দরে হেনস্থা করা হল ? এতে ইডি আদালত অবমাননা করেছে । অন্যদিকে কেন্দ্রের যুক্তি, মেনকা গম্ভীরের বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার জারি করা ছিল । পাশাপাশি তাঁকে বিমানবন্দরে আটকে আইন লঙ্ঘন করা হয়নি ।

