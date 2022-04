কলকাতা, 14 এপ্রিল: স্কুল সার্ভিস কমিশনে দুর্নীতি কাণ্ডে এবার সিবিআইয়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে তদন্ত করতে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টর (ED will investigate SSC scam case along with CBI)। ইডি সূত্রের খবর, সিবিআইয়ের আধিকারিকদের সঙ্গে বেশ কয়েক দফায় বৈঠকও করেছেন এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরের গোয়েন্দারা। ইতিমধ্যেই সিবিআইয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে তদন্তের কাগজপত্র আইনিভাবে হস্তান্তরের ব্যবস্থাও চলছে বলে সূত্রের খবর।

জানা গিয়েছে, এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্তদের ব্যাঙ্ক অ্য়াকাউন্ট এবং সম্পত্তির হিসাব খতিয়ে দেখতে চলেছেন গোয়েন্দারা । বড় অঙ্কের টাকার লেনদেন কবে, কাদের সঙ্গে হয়েছিল এবং কারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছিল সেই সমস্ত কিছুই তদন্ত করবেন ইডির গোয়েন্দারা।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই দিল্লির সদর দফতরের সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা একাধিকবার এই বিষয়ে বৈঠক করেছেন ইডির (Enforcement Directorate) তদন্তকারী আধিকারিকদের সঙ্গে ৷ রাজ্যে এসএসসির দুর্নীতি কাণ্ডে তদন্তে নেমে এসএসসি প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহাকে বেশ কয়েক দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা । পাশাপাশি এই ঘটনায় এসএসসির 4 বড় কর্তার সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা ।

মূলত বক্তব্যে অসঙ্গতি এবং কোনও প্রভাবশালীদের আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অনুমান সিবিআইয়ের । কারা এই চাকরিগুলি পেয়েছিলেন এবং সেই চাকরির বদলে কত টাকা নেওয়া হয়েছিল এবং সেই টাকা কোন কোন ব্য়াঙ্ক অ্য়াকাউন্টে ঢুকেছিল, সেই সমস্ত বিষয়ে এবার তদন্তে নামতে চলেছেন গোয়েন্দারা।