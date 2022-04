কলকাতা, 16 এপ্রিল : বাংলা বছরের প্রথম দিন বাইকে ধাক্কা লাগা নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ বাধে জাকারিয়া স্ট্রিটে ৷ অভিযোগ, শুক্রবার বিকেলে 43 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আয়েশা কনিজের সমর্থকেরা 39 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর মহম্মদ জসিমউদ্দিন ও তাঁর ভাইয়ের উপর চড়াও হয় (TMC Inner Clash took place in Zakaria Street over bike accident in Kolkata) । এমনকি লোহার শিক দিয়ে মারা হয়েছে জসিমউদ্দিনের ভাই রাজকে ৷ এই ঘটনায় মোট 7 জনকে গ্রেফতার করল বউবাজার থানার পুলিশ (Bowbazar Police arrests 7 accused in Zakaria St TMC Inner Clash) ।

পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশকে কার্যত হিমশিম খেতে হয় ৷ ঘটনার তদন্তে নেমে সাতজনকে গ্রেফতার করেছে বউবাজার থানার পুলিশ । ধৃতরা মহম্মদ আফতাব (25), মহম্মদ জসিম (40), মহম্মদ সাহিদ (21), মহম্মদ আজহার (30), মহম্মদ সেরাজুদ্দিন (40), মহম্মদ ফারুক ওরফে আরজু (44) এবং মহম্মদ সাহেব (28) । কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল রূপেশ কুমার জানিয়েছেন, ঘটনার সময়ে প্রত্যেকেই উপস্থিত ছিলেন । রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়েছে । আজ তাদের শিয়ালদা আদালতে পেশ করা হবে । ধৃতদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে জমায়েত করা-সহ মারধর এবং উত্তেজনা সৃষ্টির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে বউবাজার থানার পুলিশ ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল বিকেল নাগাদ 39 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর জসিমউদ্দিনের ভাই রাজ ও তাঁর এক বন্ধু স্কুটার নিয়ে যাওয়ার সময় মীরজ নামের এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারেন । প্রসঙ্গক্রমে বাইকের ধাক্কায় আহত মীরজ আয়েশা কনিজের অনুগামী ৷ এতে দু'পক্ষের মধ্যে ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয় ৷

অভিযোগ, এরপর বাইকচালক তথা 39 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর জসিমউদ্দিনের ভাইকে ধরে মারধর করে আয়েশা কনিজের সমর্থকেরা । তাঁকে আটকে রাখা হয় । কোনওমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন জসিমউদ্দিনের ভাই । কাউন্সিলর দাদা জসিমউদ্দিনকে ফোন করেন রাজ । তাঁকে ছাড়াতে তৃণমূল কাউন্সিলর জসিমউদ্দিন তার এলাকার অনুগামীদের নিয়ে হাজির হয় ঘটনাস্থলে । এরপর দুই পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে শুরু হয়, যা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায় ৷