কলকাতা, 13 জানুয়ারি: বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ বয়কট ও বিচারপতির এজলাসের বাইরে ধস্তাধস্তির ঘটনায় এবার বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার তিন সদস্যের একটি দল আসছে রাজ্যে ৷ এই দলটি কলকাতা হাইকোর্টের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে । বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ বয়কট করা নিয়ে হাইকোর্টে যা ঘটেছে, তার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়ে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে চিঠি দিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন আইনজীবী ৷

তারপরই বার কাউন্সিলের তরফে একটি তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয় ৷ সেই কমিটির সদস্যরা হাইকোর্টে আসার পাশাপাশি বিচারপতির যোধপুর পার্কের বাড়িতেও যাবেন বলে জানা যাচ্ছে ৷ কারণ বিচারপতির বাড়ির সামনে তাঁর বিরুদ্ধে পোস্টার দেওয়া হয়েছিল ৷ গোটা ঘটনাটিকে বিচারব্যবস্থার উপর দুবৃত্তদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চেষ্টা বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে বিভিন্ন মহলের তরফে (Bar Council of India team to observe the Calcutta High Court situation after Justice Rajasekhar Mantha Bench Boycott Incident) ৷ এবার উদ্যোগ নিল বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ।

তিন সদস্যের কমিটিতে থাকবেন বর্ষীয়ান আইনজীবী রবীন্দ্র কুমার রায়জাদা, অশোক মেহতা ও বন্দনা কৌর গ্রোভার ৷ 9 জানুয়ারি, সোমবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাস বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন রাজ্যের শাসকপন্থী আইনজীবীরা ৷ এ নিয়ে বিচারপতির এজলাসে ঢোকার মুখে বিরোধী দলের সমর্থক আইনজীবীদের সঙ্গে তাঁদের ঝামেলা হয় ৷ সেদিন এজলাসের বাইরে যা যা ঘটেছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সেই সংক্রান্ত সিসিটিভি ফুটেজ ও ভিডিয়ো ফুটেজও দেখবেন এই তিনি আইনজীবী সদস্য । এর সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও বার-এর বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের সাথে কথা বলবেন তাঁরা ।

উল্লেখ্য, এই ঘটনায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা স্বয়ং নিজেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বয়কটকারীদের বিরুদ্ধে রুল জারি করেছেন ৷ পাশাপাশি হাইকোর্টের 13 নং ঘরের বাইরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে রেজিস্ট্রার জেনারেলকে বিক্ষোভকারীদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এই ঘটনার বিচারের জন্য নতুন একটি বেঞ্চ গঠনের কথাও নির্দেশে জানিয়েছিলেন । এবার কমিটি গঠন করল বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ।

