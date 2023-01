কলকাতা, 9 জানুয়ারি: ফের একবার বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার এজলাস বয়কট (Bench Boycott of Justice Raja Shekhar Mantha)। এর আগেও বিচারপতির মান্থার এজলাস বয়কট করা নিয়ে রাজ্যের শাসক পক্ষের আইনজীবী ও বিরোধী দলের সপক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে ঝামেলার সৃষ্টি হয় । ফের তা দেখা গেল সোমবার (Disturbance Among Lawyers Over Bench Boycott of Justice Raja Shekhar Mantha)৷

এ ব্যাপারে সকালেই প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কেন্দ্রের ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য । বিচারপতি মান্থার এজলাসের বাইরে ধরনা দিয়ে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন আর এক আইনজীবী শ্রীজীব চক্রবর্তী । আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রধান বিচারপতির এজলাসে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে নিন্দা প্রকাশ করেন । তাঁর আবেদন, বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে ডেকে প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি তোলা হোক ।

তারপরই অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেলকে ডেকে প্রায় ধমক দেন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব । তিনি বলেন,"যাঁরা এইভাবে বিচারপতির এজলাস বন্ধ করছেন, কোর্ট ব্যবস্থা নিলে তাঁরা সামলাতে পারবেন তো ? সুপ্রিম কোর্টের এই নিয়ে নির্দেশ আছে । আইনজীবীদের জন্য কিছুই নেই এমনটা নয় । এইভাবে চলতে পারে না । আমরা কোনও পদক্ষেপ করলে তাঁরা কী করবে, সেটা ভেবে দেখতে বলুন । বার অ্যাসোসিয়েশন কী করছে ? প্রেসিডেন্টকে দেখা করতে বলুন ।"

এই বিষয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল এসে প্রধান বিচারপতিকে জানান, তিনি সবেমাত্র বিষয়টি জানতে পারলেন । কেন হচ্ছে বুঝতে পারছেন না । এই সব সুপ্রিম কোর্টে গেলে এদের সমস্যা তৈরি হবে । ছবি, ভিডিয়ো সব রয়েছে । কেন সমস্যা ডেকে আনছেন । এই ঘটনার পরই প্রধান বিচারপতি, বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও সবপক্ষের আইনজীবীদের নিয়ে বৈঠকে বসেন তিনি ।

সোমবার সকালেই এজলাসের সামনে আইনজীবীদের বিক্ষোভের জেরে এজলাস ছেড়ে বেরিয়ে যান বিচারপতি মান্থা । পাশাপাশি বিচারপতির যোধপুর পার্কের বাড়ির সামনেও জমায়েত করে তৃণমূল ৷ পোস্টার লাগানোর পাশাপাশি শুরু হয় বিক্ষোভ । ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় পুলিশ ৷ উল্লেখ্য, বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করছেন বলে আগেই অভিযোগ তুলেছিল শাসকপক্ষের আইনজীবীরা ।

এদিন 13 নম্বর এজলাস বয়কট নিয়ে প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি হরিশ ট্যাণ্ডন, বিচারপতি টিএস সিভগ্নানামন ও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বৈঠকে বসেন । প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টে অবস্থানের ভিডিয়ো ও ছবি তাঁদেরকে দেখান ৷ হাইকোর্ট সূত্রে খবর, অবস্থানের ভিডিয়ো ও ছবি প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টে পাঠাতে পারেন বা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারেন । জানা গিয়েছে, যে সমস্ত আইনজীবীর এই বয়কট করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে বলে এদিনের বৈঠকে জানান ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি ৷ হাইকোর্ট চত্বরের বিভিন্ন জায়গায় বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার বিরুদ্ধে পোস্টার পড়তেও দেখা গিয়েছে এদিন ।

