কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: শুরু হল মেডিক্যাল কলেজের (Medical College and Hospital) ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া । কর্তৃপক্ষ মেনে না নিলেও ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে মেডিক্যাল কলেজে । ভোট পর্যালোচনা করছেন চিকিৎসক বিনায়ক সেন, অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র, সুজাত ভদ্র, বোলান গঙ্গোপাধ্যায় । তবে এই আন্দোলনে প্রথম থেকে ছিল মেডিক্যাল কলেজের এআইডিএসও (All India Democratic Students Organisation) দল । তবে ভোটের দিন আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের পাশ থেকে সরে দাড়ালেন তাঁরা (AIDSO not taking part in Election) ।

এআইডিএসও'র প্রতিনিধি অর্ণব তালুকদার বলেন, "আমরা শুরু থেকে এই আন্দোলনের পাশে ছিলাম । আজ এই নির্বাচন বয়কট করেছি । কারণ আমরা মনে করেছিলাম ছাত্র সংসদের নির্বাচন হওয়া উচিত । কিন্তু এদিন যেভাবে নির্বাচন হচ্ছে তাও অবৈধ । কারণ এভাবে ইউনিয়ন নিজেদের দাবি আদায় করতে পারবে না । সরকার এই ভোট হতে দেয়নি । প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালোমন্দ নির্ভর করে তাদের যে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি দেওয়া হচ্ছে তার উপর । তার বিরোধিতা করে নয়। কলেজেই সেখানকার সমস্যা মেটানো যাবে এই ভাবনা অলীক কল্পনা । এর মাধ্যমে কারোর স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে ৷ তবে ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ দাবি মেটানো সম্ভব নয় ।"

তবে ভোটের পক্ষে চতুর্থ বর্ষের পড়ুয়া সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেন, "মেডিক্যাল কলেজের ডেমোক্রেটিক অবস্থা ফেরানোর দায়ে পুরোটাই পড়ুয়াদের ৷ সেই জায়গায় এআইডিএসও-এর তিনজন জানান, এই পদক্ষেপ নিলে আন্দোলনের গুরুত্ব হ্রাস পাবে । আমার মনে হয় না এরকম কিছু হতে পারে ৷ কারণ মেডিক্যাল কলেজ-সহ আরও বিভিন্ন কলেজ কাউকে তোয়াক্কা না-করে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের প্রতিনিধিকে নিজেরাই নির্বাচিত করতে পারে । আরও একটা বিষয় রয়েছে, এআইডিএসও চেয়েছিল এই আন্দোলনটা বৃহত্তর আকার ধারণ করুক ৷ কিন্তু আমরা তা চাইনি ৷ কারণ এরকম কিছু হলে রোগী পরিষেবা ও পড়ুয়াদের ক্লাস-সহ সবকিছুই বিঘ্নিত হত ।"

আরও পড়ুন: কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়াই ভোট শুরু কলকাতা মেডিক্যালে

সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছে ৷ তবে ভোটে নেই স্বাস্থ্যভবন বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে সবুজ সংকেত ৷ পড়ুয়াদের তরফে জানানো হয়েছে, যা ভোটের ফল হবে সেটা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবে তাঁরা ৷

আরও পড়ুন: আগামিকাল থেকে আমরণ অনশনের ডাক মেডিক্যাল কলেজ পড়ুয়াদের