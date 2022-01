হাওড়া, 3 জানুয়ারি : করোনা সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ রুখতে হাওড়া জেলায় নতুন করে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করল নবান্ন। সবমিলিয়ে হাওড়ায় কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা বেড়ে হল 41টি (Howrah district micro containment zone increased to 41) ৷ জেলাজুড়ে কনটেনমেন্ট জোন ব্যাপক সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বিগ্ন হাওড়া জেলা প্রশাসন (Howrah District administration worried as micro containment zone increased to 41)।

হাওড়া সদর ডিভিশনের 39টি এলাকা এবং হাওড়া গ্রামীণ এলাকার 2টি এলাকাকে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোনের আওতায় আনা হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, হাওড়া পৌরনিগম এলাকার 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 34, 36, 40, 41, 44, 45, 47 নম্বর ওয়ার্ডে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন রয়েছে বেশি সংখ্যায় ৷ এছাড়া বালি পৌরসভার 10, 15 নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকা এর আওতায় এসেছে। পাশাপাশি হাওড়া সদর ডিভিশনের সাঁকরাইল ও ডোমজুড় ব্লকের বেশ কিছু এলাকাকে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোনের আওতায় আনা হয়েছে। একইভাবে হাওড়া সদর ডিভিশনের জগৎবল্লভপুর ও পাঁচলা ব্লকের কয়েকটি এলাকায় মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করেছে প্রশাসন।

হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় উলুবেড়িয়া সাব ডিভিশনের অন্তর্গত আমতা-1 ও উলুবেড়িয়া-1 ব্লকের কিছু এলাকাও চিহ্নিত হয়েছে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, কনটেনমেন্ট জোনের তুলনায় মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাই জেলার করোনাপ্রবণ এলাকাগুলোকে মাইক্রো কনটাইন্টমেন্ট জোনের আওতায় এনে সংক্রমণ আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বড়দিন শেষ হওয়ার পর জেলায় যেভাবে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে করোনা গ্রাফ, তাতে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন বেশি কার্যকরী।

গত 24 ঘণ্টায় হাওড়া জেলায় নতুন করে আক্রান্ত 665 জন। 48 ঘন্টায় সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। যা নতুন করে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে প্রশাসনের কপালে।