হুগলী, 29 নভেম্বর : আলু চাষের মরসুম এলেই পঞ্জাবের আলু বীজের কদর বাড়ে পশ্চিমবঙ্গে । উৎপাদন বেশি হওয়ার আশায় বেশি দাম দিয়ে আলু কেনেন চাষিরা । এবার পঞ্জাবের এই বীজ আলু চাষের নির্ভরতা কাটাতে হাইটেক আলুর বীজ তৈরি করছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার (Potato Cultivation in West Bengal) । ‘বঙ্গশ্রী’ নামে এই আলু সরাসরি সরকারের কাছ থেকেই পাবে চাষিরা (WB government will give Bangashree to the potato farmers) ।

শুধু সরকারি খামারেই নয়, বিভিন্ন সমবায়েও তৈরি হবে এই আলু বীজ । যার মধ্যে থাকছে চন্দ্রমুখী, হিমাঙ্গিনি, জ্যোতি-সহ আরও কয়েকটি আলুর প্রজাতি ৷ হুগলি জেলায় পান্ডুয়া, বলাগর, পোলবা, ধনিয়াখালী, হরিপাল, তারকেশ্বর ও পুরশুড়া ব্লকের সরকারি খামারে ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে আলু বীজ তৈরী হচ্ছে ।

হাইটেক আলুর বীজ তৈরি করছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার।

হুগলি জেলা রাজ্যের অন্যতম বড় আলু উৎপাদক জেলা । এখানে প্রায় নব্বই হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয় । আলু উৎপাদন হয় 25-30 লক্ষ মেট্রিক টন । হুগলি জেলাতে ‘বঙ্গশ্রী’ তৈরী হচ্ছে পলিশেডের মধ্যে । এতে পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে আলুকে বাঁচানো যায় । একইসঙ্গে কম দামে পঞ্জাবের মানের আলু উৎপাদন করা যায় ।

বর্তমানে বাজারে পঞ্জাব থেকে আসা আলুর দাম 2500 টাকা (50 কেজির বস্তা) থেকে শুরু । অথচ সরকারি খামারগুলিতে তা 1200 টাকায় বিক্রি হচ্ছে । হাইটেক আলুর দাম এখনই সরকারি আধিকারিকরা বলতে পারলেও তা পঞ্জাবের চেয়ে অনেইটাই কম হবে বলে দাবি সরকারি তরফে ।