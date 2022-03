সবুজদ্বীপ (হুগলি), 31 মার্চ : সবুজ দ্বীপের সবুজ ধ্বংস নিয়ে আগেই সরব হয়েছেন হুগলির বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী (TMC MLA Trying to Protect Greenery of Sabuj Dweep) । এবার সবুজে ঘেরা এই দ্বীপটিকে রক্ষা করার জন্য তৎপর হলেন তিনি । এই নিয়ে তিনি দ্বারস্থ হতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) কাছেও । পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরেও চিঠি দিচ্ছেন বিধায়ক ৷

তাঁর দাবি, তিনি সবুজ দ্বীপে যেভাবে শুকনো গাছ কাটার নামে নির্বিচারে জীবিত গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, তার জন্যই সামাজিক মাধ্যম থেকে সকল স্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন । অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এই গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে, তা কেউই বলতে পারছেন না । প্রশাসনের সামনে দিয়ে গঙ্গা দিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে গাছগুলি ।

সবুজ দ্বীপে প্রতীকী বৃক্ষরোপণ করেন বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী

সবুজ বাঁচাতে বৃহস্পতিবার দ্বীপের মধ্যেই প্রতীকী বৃক্ষরোপণ করেন বলাগড়ের বিধায়ক (Balagarh MLA took part in a tree planting programme in Sabuj Dweep) । আগামিদিনে আরও গাছ রোপন করবেন তিনি ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বলাগড়ের সোমড়া বাজার এলাকায় গঙ্গার মাঝ বরাবর একটি চর জেগে ওঠে বাম আমলেরও আগেই । ওই দ্বীপকে বাম আমলে সবুজ দ্বীপের মর্যাদা দিয়ে সৌন্দর্যায়ন করা হয় ৷ তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইকো টুরিজম পার্ক তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন ।

সবুজ দ্বীপে গাছ বিক্রির টেন্ডার

দ্বীপকে সাজিয়ে তুলছিল একটি বেসরকারি ঠিকাদারি সংস্থা । বেশ কয়েকটি কটেজ, চিলড্রেন পার্ক, পিকনিক স্পট, জল, আলোর ব্যবস্থা হয়েছিল । বেসরকারি ঠিকাদারি সংস্থার কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না পর্যটন দফতর । সেই সংস্থাকে সরিয়ে বরাত দেওয়া হয় অন্য একটি সংস্থাকে । মাঝে দু’বছর করোনা অতিমারির কারণে দ্বীপের কাজ বন্ধ হয়ে যায় ।

আর এর মধ্যে খোদ শাসক দলের বিধায়ক সবুজ দ্বীপের গাছ চুরির অভিযোগে সরব হয়েছেন ৷ বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী বলেন, ‘‘পর্যটন মন্ত্রী, বনমন্ত্রীকে জানিয়েছি। এবার মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দিদিকে জানাব । দিদির স্বপ্নের প্রকল্প সবুজ দ্বীপ । সেই দ্বীপে কিভাবে সবুজ ধ্বংস হচ্ছে। কারা করছে সবাই জানে৷ কিন্তু এখনও প্রশাসন থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । আমি চাই চোর ধরা পড়ুক ৷ আর সবুজ দ্বীপ সবুজ হয়ে থাকুক ।’’

বৃক্ষরোপণ করছেন বিধায়ক

এই নিয়ে বিজেপির সুদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘বিধায়ক কি এ ব্যাপারে দায়বদ্ধ নন ? এতদিন ধরে হতে দিয়েছেন কেন ? তিনিও এর সঙ্গে আছেন । শাসক দলেরই প্রভাবশালীরা এর সঙ্গে জড়িত । এখানে অন্যদলের লোককে দোষ দিয়ে লাভ নেই । মানুষ সবই বুঝতে পারছে৷ আগামিদিনে সেই বুঝেই চিন্তাভাবনা করবে ।’’

অন্যদিকে বলাগড় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পায়েল পাল বলেন, ‘‘বলাগড়ের বিডিও আমাদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে সবকিছু করছেন ৷ গাছ কাটার টেন্ডারের বিষয় আমাদের জানানো হয়নি । সবুজ দ্বীপের গাছ কাটা হচ্ছে, কতগুলো কাটা হচ্ছে, কী কী কাটা হচ্ছে, আমরা কিছু জানি না ।’’

