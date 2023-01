ডানকুনি টোল প্লাজা কর্তৃপক্ষকে সরকারি লেটার প্যাডে চিঠি দিয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলর

ডানকুনি, 4 জানুয়ারি: টোল প্লাজায় কর্মী নিয়োগ করতে হবে কাউন্সিলরের সঙ্গে আলোচনা করে ৷ এই দাবি জানিয়ে রীতিমতো সরকারি লেটার প্যাডে চিঠি দিয়েছেন ডানকুনি পৌরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ ডানকুনি টোল প্লাজায় কর্মী নিয়োগে হাসান মণ্ডলের এ হেন হস্তক্ষেপ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে (TMC Councillor Hasan Mondal sparks controversy as he writes letter on Government Letter Pad to Dankuni Toll PLaza) ৷

হাসান মণ্ডলের কথায়, "আমি ডানকুনি পৌরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ৷ ডানকুনি টোল প্লাজা আমার 4 নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত ৷ আমরা কোনও কাজে চিঠি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় কাউন্সিলরের সরকারি লেটার প্যাড ব্যবহার করে থাকি ৷ তাই ডানকুনি টোল প্লাজা কর্তৃপক্ষকে একজন পৌরপিতা হিসেবে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি ৷ আমি একটি নির্দিষ্ট তারিখে ডেপুটেশন দিতে ইচ্ছুক ৷" তাঁর দাবি, টোল প্লাজায় শূন্য পদ রয়েছে ৷ তা পূরণের জন্য এই চিঠি দিয়েছেন পৌরপিতা ৷

লেটার প্যাডে কাউন্সিলর লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেই যেন টোল প্লাজা কর্তৃপক্ষ কর্মী নিয়োগ করে ৷ এটা তিনি করতে বাধ্য হয়েছেন, জানালেন হাসান মণ্ডল ৷ এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি, "আমি এখানে দশ বছরের কাউন্সিলর ৷ এর আগে ডানকুনি পঞ্চায়েতে দু'বার পঞ্চায়েত সদস্য ছিলাম ৷ ডানকুনি টোল প্লাজায় কর্মী নিয়োগের সময় আমায় জানানো হয় না ৷ আমি যেহেতু কাউন্সিলর, তাই আমাকে এ বিষয়ে অবগত করার দরকার ৷ কিন্তু আমায় করা হয় না ৷"

কাউন্সিলরের আরও দাবি, তিনি এ কাজ করেছেন এলাকার শিক্ষিত যুবকদের জন্য ৷ তাঁরা চাকরির আশায় থাকে ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "শিক্ষিত যুবকরা আমাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয় ৷ তাঁদের মনে হয়, আমাদের কাউন্সিলর জানেন না, অথচ বাইরে থেকে সব লোকজন এসে এখানে কাজ পেয়ে যাচ্ছেন ৷ তাই আমি ওটা লিখতে বাধ্য হয়েছি যে, এখানে যে কোনও রকম আলোচনা হলে আমায় অবগত করা হোক ৷"

হাসান মণ্ডলের লেখা চিঠি

আরও পড়ুন: দুর্নীতির অভিযোগে বিধ্বস্ত তৃণমূল, দুই ফুলে বিভক্ত জোড়াফুল শিবির

বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, টোল প্লাজায় কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর মনোনীত লোকজনকে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন পৌর প্রতিনিধি । আর এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ বিরোধীদের দাবি, একজন তৃণমূল কাউন্সিলর তাঁর লেটার প্যাডে কর্মী নিয়োগের দাবি জানিয়ে চিঠি লিখেছেন ৷ তিনি এ ভাবে কী করে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারেন ? কাউন্সিলরের আচরণ নিয়ে দলের অন্দরেও প্রশ্ন উঠেছে ।

হাসান মণ্ডলের লেখা চিঠি

বর্তমানে ডানকুনি টোল প্লাজা মডার্ন রোড মেকার প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থার অধীনস্থ ৷ সেই টোল প্লাজায় কর্মী নিয়োগের দাবিতে হাসান মণ্ডলের নেতৃত্বে 31 ডিসেম্বর মিছিল করে ডেপুটেশন দেয় তৃণমূল । ডানকুনি টোল প্লাজার তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তথা হুগলি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, "হাসান মণ্ডল পৌরসভার প্যাড ব্যবহার করে টোল প্লাজায় চাকরির দাবি জানিয়েছেন ৷ এই খবরটা শুনেছি । এটা ভুল কাজ । দলের সব স্তরের নেতৃত্বকে বিষয়টা জানান হয়েছে । ডানকুনি টোল প্লাজায় এই মুহূর্তে কোনও কর্মী নিয়োগ হবে বলে আমার জানা নেই ৷ আর যদি নিয়োগ হয়, তা টোল প্লাজা কর্তৃপক্ষ করবে ৷ তারা কী ভাবে করবে, সেটা তাদের ব্যাপার ৷ এর মধ্যে আমাদের থাকার কোনও ব্যাপার নেই ৷ শ্রমিক কর্মচারীদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করা আমাদের কাজ ।"

বিজেপি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মোহন আদকের অভিযোগ,"তৃণমূল সরকারি লেটার প্যাড ব্যবহার করে বেকারদের চাকরি চুরি করছে ৷ ডানকুনির কাউন্সিলর তাঁর প্যাড ব্যবহার করে চাকরির সুপারিশ করছেন এটা লজ্জার ৷" ডানকুনি সিপিআই এমের এরিয়া কমিটি সম্পাদক মাণিক সরকার তৃণমূল টোলে টাকার বিনিময়ে লোক লাগিয়েছে ৷ তৃণমূল নেতারা কর্মী নিয়োগ করলেই তার পকেটে টাকা যাবে ৷ তাই তৃণমূল কাউন্সিলর সরকারি প্যাডে কর্মী নিয়োগের চেষ্টা করছে ৷ আমাদের টোল কর্তপক্ষের কাছে অনুরোধ স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ করুন ৷

আরও পড়ুন: টোল ফাঁকি আটকাতে গিয়ে লরির চাকায় পিষ্ট কর্মী