চুঁচুড়া, 7 জুলাই: চুঁচুড়ায় বিজেপির মিছিলে লাঠি দিয়ে চড়াও হয়ে বিতর্কে জড়ান শাসক দলের বিধায়ক । এই ঘটনা ঘিরে চরমে উঠেছে রাজনৈতিক তরজা (Political Debate in chinsurah)। তৃণমূল বিধায়ককের দাবি, বিজেপি কর্মীরাই প্রথমে তাঁকে কুকথা বলে । শুধু তাই নয়, তাঁর উপর হামলাও চালানো হয় । এরপরই কর্মীদের মারধর করেন তিনি । তাতেই জেলা জুড়ে অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচী নেয় বিজেপি (BJP is protesting against the conduct of TMC MLA)। পালটা তৃণমূলও কালা দিবস পালন করে চুঁচুড়ায় । বিধায়ক পরিষ্কার জানিয়েছেন মেয়েদের গায়ে হাত দিলে তিনি চুপ করে বসে থাকবেন না । কিন্তু বিজেপির দাবি তাদের মিছিলেই প্রথম হামলা চালান শাসকদলের বিধায়ক । অথচ তাদেরই গ্রেফতার করা হল ! রাজ্যে কী ধরনের গণতান্ত্রিক ব্য প্রশ্ন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাও । রবিবারের প্রতিবাদে জেলায় আসছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ।

চুঁচুড়া খাদিনামোড় থেকে কালা মিছিল থেকে চুঁচুড়া বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, "বিজেপি যদি আমাদের মেয়েদের গায়ে হাত দেয়, তাহলে আমি চুপ করে বসে থাকব না । আমার মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে । অন্যায় ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে চোর চোর স্লোগান দিচ্ছিল, আমার নামে, তপন দাশগুপ্তর নামেও স্লোগান দিচ্ছিল । ওদের এই অধিকার কে দিয়েছে ? ওদের ইডি, সিবিআই আছে যা খুশি দিয়ে প্রমাণ করুক । প্রমান ছাড়া চোর বলবে, প্রমাণ ছাড়া মেয়েদের গায়ে হাত তুলবে আর আমি চুপ করে থাকব? " বিজেপি কর্মীর বাড়িতে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিধায়ক ।"

আরও পড়ুন: চুঁচুড়া শুটআউটে পুলিশের মুখে কুলুপ

স্বভাবতই তৃণমূল বিধায়ককে আক্রমণ করতে ছাড়েনি বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ । তিনি জানান, চুঁচুড়ার বিধায়কের নেতৃত্বে যে ধরনের ঘটনা ঘটল তা সারা দেশ দেখল । পশ্চিম বাংলার গণতন্ত্র এমন পর্যায় পৌঁছেছে যে বিধায়ককে লাঠি হাতে বিজেপি মিছিলে আক্রমণ চালাতে হচ্ছে । বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন । হুগলি জেলার সহ-সভাপতি রাজিব নাথ তার বাড়িতেও আক্রমণ চালানো হয়েছে । যারা গণতন্ত্রের কথা চিৎকার করে বলে এটা কী সেই ধরনের গণতন্ত্র ? তাঁর কথায়, "প্রশাসন তৃণমূলের হয়ে কাজ করল । বিজেপির ছেলেদের আটক করা হয়েছে । তাই বাধ্য হয়েই আমরা বিভিন্ন পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ করছি সারা জেলা জুড়ে । যাদের আটক করা হয়েছে তাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে । না হলে আমরা আরও বড় বৃহত্তর আন্দোলনে যাব ।"