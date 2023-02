কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: আবারও চিটফান্ডে জালিয়াতির অভিযোগে সিবিআইয়ের জালে তৃণমুলের এক নেতা । হুগলি জেলার খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমুল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রবীর চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করল সিবিআই (CBI Arrest another TMC Leader in Chit Fund Scam) । গ্রেফতারের পর আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয় তাঁকে (CBI Arrest another TMC Leader) ।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোরেই প্রবীরবাবুকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা । তারপর তাঁকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয় । আরামবাগ মহকুমা আদালতের বিচারক তাঁর 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন । আরামবাগ মহকুমা কোর্টের সরকারী পক্ষের আইনজীবী অমিতাভ গুহ জানান, ওনাকে চিটফান্ড কাণ্ডে সিবিআই গ্রেফতার করে আদালতে তোলে । আদালত 14 দিনের জেল হেফাজত দিয়েছেন । অভিযোগকারী তিন লক্ষ টাকার অভিযোগ এনেছে । আরও কয়েকজন অভিযুক্ত রয়েছে । জলপাইগুড়িগুড়ি থেকেও সিবিআই তথ্য সংগ্রহ করছে ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আগেই তাঁর বিরুদ্ধে জারি হয়েছিল গ্রেফতারি পরোয়ানা । তবুও তৃণমূলের কর্মসূচি থেকে মিটিং-মিছিলে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে । প্রবীর চট্টোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রায় 90 কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে । সিবিআই সূত্রে খবর, 2013 সালের 20 এপ্রিল ভারত কৃষি সমৃদ্ধি লিমিটেড নামে এক চিটফান্ড কোম্পানির নামে অভিযোগ দায়ের হয় । পাশাপাশি আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে নামে ইডি'ও । তদন্তকারীদের সঙ্গে দেখা না-করে তদন্তে সহযোগিতা না-করায় আরামবাগ কোর্টের 2022 সালে মামলা দায়ের হয় । তারই জেরে জানুয়ারির 4 তারিখ প্রবীর চট্টোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজনের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় ।

আরও পড়ুন: ইডির দফতরে ফোন করে বয়ান রেকর্ড করাতে চাইলেন ‘নিখোঁজ’ গোপাল

যদিও খানাকুলে তৃণমূলের একাধিক মিছিল ও সভায় সক্রিয়ভাবেই দেখা গিয়েছিল অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতাকে । সভায় অভিযুক্ত নেতার সঙ্গে আরামবাগ তৃণমূল জেলা সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায় ছাড়াও খানাকুল 1 ব্লক তৃণমূলের প্রথম সারির নেতারা ছিলেন । এই বিষয়ে খানাকুল 1 নম্বর ব্লক তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি ইলিয়াস চৌধুরী বলেন, "যদি কেউ অন্যায় করে থাকে তাহলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে । দলও তাঁর বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবে । একজনকে নিয়ে তো দল নয় । দলের কাছে খোঁজখবর ছিল না বলে দলের দায়িত্ব দিয়েছিল । এবার সিবিআই গ্রেফতার করেছে । দল চিন্তাভাবনা করবে ।"