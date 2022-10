চুঁচুড়া, 23 অক্টোবর: প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনে পুলিশের অভিযানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন গণ-সংগঠন ৷ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমেও সাধারণ মানুষ বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মত প্রকাশ করছেন ৷ তেমনই এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে তিনি সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন (comment against CM Mamata Banerjee) ৷ জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম সৌরভ ভট্টাচার্য ৷ ত্রিবেণীর বাসিন্দা ওই ব্যক্তি বিজেপি কর্মী ৷ তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করে তৃণমূল ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার ওই বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে মগরা থানার পুলিশ (BJP worker arrested for making ugly comments against Mamata Banerjee) ৷

ধৃত সৌরভ ভট্টাচার্যকে রবিবার চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয় । তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । চুঁচুড়া আদালত সৌরভকে সাত দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে (BJP Worker Arrested) । এই প্রসঙ্গে বিজেপি-র হুগলি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, "রাজ্যে আইনের শাসন নেই । যোগ্য লোক চাকরি পাচ্ছে না, অযোগ্য লোককে দুর্নীতি করে চাকরি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে । শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে রাতের অন্ধকারে পুলিশ গুন্ডামি করছে । কিন্তু তৃণমূল সরকারকে তাও কিছু বলা যাবে না । বিজেপি অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে ৷ এর জন্য মিথ্যা মামলা দেবে পুলিশ এটা আমরা জানি, তবু আমরা পিছু হঠব না ।"

যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, দুর্নীতির প্রতিবাদ অনেকভাবেই করা যায় ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুরুচিকর আক্রমণ কখনই কাম্য নয় ৷